Виплати для переселенців: коли і для кого зменшиться фінансова допомога

Виплати для переселенців: коли і для кого зменшиться фінансова допомога

Невдовзі перелік категорій внутрішньо переміщених осіб, які зможуть отримувати виплати від держави, зменшиться.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що скорочення виплат для певних категорій ВПО відбудеться від травня.

Про це міністерка повідомила в ефірі національного телемарафону у п'ятницю, 22 квітня.

За її словами, виплати будуть отримувати лише ті ВПО, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

"Сьогодні є багато людей, які повертаються додому у безпечні місця. Таким людям будуть виплати припинятися" - сказала Лазебна.

Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії. Про те, як через "Дію" отримати соціальну допомогу від держави - читайте ТУТ.

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