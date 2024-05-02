Виплати для переселенців в Україні: чи зміниться допомога від 1 травня

Виплати ВПО продовжать отримувати в травні 2024 року. Декому вони були призначено автоматично, тоді як іншим потрібно писати заяви на їхнє продовження.

Про це пише видання "Факти".

Автоматично виплати ВПО подовжать тим, хто не може працювати, доглядає за дітьми, тяжкохворими та особами з інвалідністю, не має доходи, або вони низькі.

Інші переселенці, які подали заяви на перепризначення виплат до 30 квітня, отримають кошти з урахуванням березня. У разі подання заяви у травні, виплати ВПО буде призначено від місяця звернення.

Дозволені виплати ВПО, якщо дохід на одного отримувача в родині менший за 9444 гривні. Йдеться про:

громадян від 55 років

осіб, які доглядають за дитиною до трьох років чи дитиною до шести років, яка потребує догляду

родини з дітьми до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання

особи з інвалідністю III групи

осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

сімʼї пенсіонерів

Від квітня довідки ВПО можна отримати через застосунок "Дія". Заяву можна подати за себе, чоловіка чи дружину, дітей.

Для оформлення довідки потрібно:

у розділі "Сервіси" вказати адресу поточного місця проживання та підтвердити геолокацію

обрати картковий рахунок у банку

вказати контактні дані, якщо особа має потреби в медобслуговуванні, освіти чи гуманітарній допомозі

Після оформлення довідка зʼявиться у "Дії", тоді як кошти надходитимуть на рахунок на всіх членів родини.

Нагадаємо, від 1 березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам розраховуватимуть, з огляду на реальну потребу родини в допомозі. Також держава перевірятиме рівень інтегрованості людини в економічний розвиток країни.

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