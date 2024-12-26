Виплати для ВПО: хто отримуватиме допомогу від 1 січня 2025-го

Отримувати соціальні виплати можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.
Українці, які мають право на соціальні виплати і допомогу ВПО, 2025-го отримуватимуть кошти відповідно до графіків.
Хто отримуватиме виплати ВПО і що буде з допомогою 2025-го, читайте у матеріалі ТСН.ua.
Автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:
- пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;
- люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;
- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.
Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус ВПО, становить:
- для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 грн;
- для інших осіб - 2000 грн.
Отримувати соціальні виплати можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.
Також зазначається, що у 2024 році внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах, Кабмін подовжив виплати ще на пів року - до лютого 2025-го.
Як повідомлялося, деяким українцям можуть припинити виплату пенсій. Зокрема, це може статися за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду
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