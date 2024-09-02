Виплати для ВПО подовжили на пів року: хто автоматично отримуватиме допомогу

Від 1 вересня виплати для частини ВПО подовжено на ще півроку. Це рішення стосується пенсіонерів, дітей та людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Автоматично подовжено виплати для таких категорій ВПО:

особи пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень)

особи з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, дітям із тяжкими захворюваннями

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та особам віком до 23 років, зокрема таким, що перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам)

Усі інші ВПО повинні подавати заявку на подовження виплат.

Розмір виплат залишився незмінним:

3 тисячі гривень — особи з інвалідністю та діти

2 тисячі гривень — усі інші

Раніше стало відомо, що Міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більш універсальну базову соціальну допомогу для ВПО.

Наразі виплати для переселенців отримують 1,5 мільйона українців.

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