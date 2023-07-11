Виплати для ВПО продовжать, однак не всім: хто втратить допомогу від держави

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це передає Мінсоцполітики.

За інформацією відомства, допомога на проживання для ВПО – одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету програм. На цей рік на неї передбачено в держбюджеті 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.

Уряд ухвалив постанову, якою уточнено параметри надання цієї підтримки:

Зокрема, для всіх ВПО, які отримують допомогу зараз, від 1 серпня 2023 р. буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на пів року, до кінця січня 2024 р.

Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис. грн;

для інших осіб – 2 тис. грн.

Мінсоцполітики нагадує, що для продовження виплат для ВПО ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно, їх продовжуватимуть автоматично.

Кому припинять виплати

Виплати не продовжуватимуть особам, які:

перебувають за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.);

більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин, що підтверджуються документально (обгрунтованими вважаються причини, коли людина була у службовому відрядженні чи на стажуванні, перебувала на лікуванні або реабілітації, доглядала за хворою дитиною, оздоровлювала дитину та ін.); повернулися до покинутого місця проживання.

до покинутого місця проживання. відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.

Від 1 вересня допомога не продовжується для ВПО, чий майновий стан дозволяє обійтися без допомоги держави. Зокрема, виплату буде припинено тим ВПО, які:

придбали новий транспортний засіб (з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни;

(з року випуску якого минуло менше 5 років), крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони краіни; придбали на суму більше 100 тис. грн. земельну ділянку, квартиру, будинок (крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету);

(крім житла, отриманого за рахунок державного чи місцевого бюджету); мають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі більше 100 тис. грн;

придбали іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму більше 100 тис. грн;

володіють житлом, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться бойові дії або які є окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Якщо за результатами перевірки буде ухвалене рішення про припинення допомоги, громадянина про це буде повідомлено. Він зможе оскаржити таке рішення органу соцзахисту або, можливо, надати підтверджуючі документи, та продовжувати отримувати виплати.

Крім того, надано можливість отримувати допомогу ВПО, у яких народились діти після переміщення.

"Це врегулює проблему, яка виникала з отриманням допомоги на дітей, які народились у ВПО після переміщення і, відповідно, їхнє зареєстроване місце проживання співпадало з місцем задекларованого місця проживання їхніх батьків (місця, куди переїхали ВПО)", – йдеться в повідомленні.

Також відтепер особа можна буде дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення.

Що робити родинам ВПО, які вперше звернуться за отриманням допомоги після 1 серпня 2023 р.

Допомога призначається на шість місяців, на сім’ю, та буде виплачуватися щомісячно одному з членів сім’ї (далі ‒ уповноважена особа) з розрахунку на кожного члена сім'ї:

для осіб з інвалідністю та дітей ‒ 3 тис. грн;

для інших осіб ‒ 2 тис. грн.

Для таких родин допомога може бути призначена сім'ї ще на 1 шестимісячний період, якщо в родині є:

діти з інвалідністю,

особи, які доглядають за особою з інвалідністю,

пенсіонер,

ті, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років

неповнолітні та малолітні дітям, які прибули без супроводу законного представника,

якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Але допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн. одним платежом.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк від 1 вересня не виплачуватиме пенсії та соціальну допомогу на картки деяким українцям.

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