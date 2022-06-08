Виплати родинам деяких військовослужбовців: хто має право на виплати та як подати заявку

Виплати родинам деяких військовослужбовців: хто має право на виплати та як подати заявку

Грошові виплати військовослужбовців, а саме щомісячне та додаткове грошове забезпечення у разі, якщо військовий потрапив у полон, зник безвісти можуть отримати члени їхніх родин. Хто може отримати та що для цього потрібно зробити - в матеріалі ТСН.ua

Грошова допомога передбачена родинам таких військовослужбовців:

які захоплені в полон,

які є заручниками,

інтернованих в нейтральні держави,

безвісно зниклим.

Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії родичів:

дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти , які проживають разом із військовослужбовцем,

, які проживають разом із військовослужбовцем, законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка),

(опікуни, піклувальники) чи (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка), особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей),

(за відсутності дружини (чоловіка) та дітей), виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах,

у разі письмової відмови одній з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на виплату.

Родичі військовослужбовців мають право на виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Механізм виплати визначається постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884.

Щоб отримати допомогу родичі повинні звернутися до військової частини та передати заяву на ім'я її командира.

Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копію свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Рішення щодо виплати або відмови у виплати розглядаються протягом 15 днів про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно зниклими чи померлими, але не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

У разі якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби чи дезертував, його родичі не мають право на допомогу.

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