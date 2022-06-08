Виплати родинам деяких військовослужбовців: хто має право на виплати та як подати заявку

Грошові виплати військовослужбовців, а саме щомісячне та додаткове грошове забезпечення у разі, якщо військовий потрапив у полон, зник безвісти можуть отримати члени їхніх родин. Хто може отримати та що для цього потрібно зробити - в матеріалі ТСН.ua
Грошова допомога передбачена родинам таких військовослужбовців:
- які захоплені в полон,
- які є заручниками,
- інтернованих в нейтральні держави,
- безвісно зниклим.
Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії родичів:
- дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем,
- законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства — незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка),
- особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей),
- виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах,
- у разі письмової відмови одній з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на виплату.
Родичі військовослужбовців мають право на виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення. Механізм виплати визначається постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 884.
Щоб отримати допомогу родичі повинні звернутися до військової частини та передати заяву на ім'я її командира.
Для отримання допомоги потрібно надати такі документи:
- копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові та реєстрацію місця проживання (перебування);
- довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
- копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
- копію свідоцтв про народження дітей (за наявності);
- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.
Рішення щодо виплати або відмови у виплати розглядаються протягом 15 днів про що повідомляється заявнику в письмовій формі.
Виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовослужбовців у полон або заручниками, інтернування військовослужбовців або їх звільнення, або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно зниклими чи померлими, але не більше ніж до дня виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.
У разі якщо військовослужбовець добровільно здався в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби чи дезертував, його родичі не мають право на допомогу.
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