Виплати субсидій та пільг по-новому: як відбуваються нарахування та які проблеми виникають

Мінсоцполітики припинило діяльність Фонду соціального страхування, тепер виплатими українцям субсидій, пільг та лікарняних займається Пенсійний фонд. У Мінсоцполітики розповіли, як усе наразі працює та чи потрібно повторно оформляти документи для отримання коштів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

Як пояснила заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, ще від вересня 2021 року Пенсійний фонд здійснював ключову виплату, яка здійснювалась Фондом соціального страхування – електронні лікарняні. Зараз оновлювати дані, чи зановов нести документи – не потрібно.

Саме тому Фонд соціального страхування ліквідували. Як ще один аргумент до змін – IT-технології Пенсійного фонду розвинутіші, державі вигідніше зменшити адміністративні витрати. Адже обидва органи фінансуються з єдиного соціального внеску.

Проте у Фонді соціального страхування навпаки говорять, що робити під час війни таку велику реформу, яка стосується системи соціального страхування, і яка стосується понад 10 млн застрахованих осіб – це надскладно, не було передбачено цього довгого періоду реорганізації.

Зі складнощами виплат зіткнувся пан Микола Рубаховський, який вже понад 40 років живе з наслідками виробничої травми.

Чоловік розповів, що до цього часу отримував пільги і не цікавився, як все працює.

Проте реорганізація соцстраху змусила чоловіка приїхати до Пенсійного фонду, аби все пояснили. Бо якщо страхові йому виплатили вчасно, то іншу допомогу, яка передбачена законом, досі не отримав.

"А додаткове харчування, медикаменти перев'язувальні матеріали, медичний догляд, побутовий догляд, він завису повітріі, хто його повинен виплачувати, згідно з законодавства правонаступником являється Пенсійний фонд", - розповідає пенсіонер.

Проте у Пенсійному фонду, куди чоловік приїхав за роз'ясненнями, відповіли, що виплати, про які згадував пан Микола, не передавали до Пенсійного фонду, фонд отримав лише страхові виплати.

Страхові виплати Микола Рубаховський й справді отримав раніше, та чоловіка цікавить, коли ж і хто йому компенсує допоміжні засоби для реабілітації.

На це у Міністерстві соцполітики кажуть, що допоміжні засоби для реабілітації передбачені і вони зараз в компетенції Держфонду із захисту осіб з інвалідністю.

Там також пообіцяли, що до кінця лютого всі недопрацювання усунуть.

Чи нарахована субсидія: де та як це перевірити – читайте у матеріалі ТСН.ua.

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