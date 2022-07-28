Виплати від міжнародних організацій: не всі пенсіонери отримають гроші через платформу єДопомога

Під час війни українські пенсіонери можуть претендувати на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Проте отримають таку допомогу не всі.

Від кінця весни українці можуть подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на соціальній платформі єДопомога.

Серед українців, які можуть претендувати на виплати ті, що:

перебувають на тимчасово окупованих територіях,

перебувають на деокупованих територіях;

перебувають на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії;

внутрішньо переміщені особи.

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Подавати заявку на отримання допомоги може кожен, хто належить до зазначених категорій. Проте тих, хто отримає виплати від міжнародних організацій, визначають самі надавачі допомоги. Це не державна допомога, тому ці виплати отримають не всі подавачі заяв.

Насамперед, як зазначила директорка департаменту соціальної політики Житомирської міської ради Вікторія Краснопір, допомога надаватиметься внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та малозабезпеченим родинам, особам із інвалідністю.

«Мінсоцполітики перевіряє заявку людини по наявних реєстрах: визначає, чи дійсно вона особа з інвалідністю, чи дійсно вона пенсіонер, чи дійсно належить до багатодітної родини, чи має статус внутрішньо переміщеної особи. Після цієї верифікації заявка потрапляє в розряд активних і чекає на можливу донорську допомогу. Але міжнародні донори самі визначають коло людей, який вони будуть цю допомогу спрямовувати. Перш за все це внутрішньо переміщені особи, з них — люди, які мають інвалідність, багатодітні родини, особи з низьким рівнем доходів, також це можуть бути мешканці громади, які, наприклад, втратили житло внаслідок бомбових ударів. Преференції надаються особам, які постраждали від війни, тому що ця допомога виникла якраз у зв’язку з війною", — підкреслила директорка.

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