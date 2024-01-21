Виплати ВПО: хто та чому може залишитися без допомоги 2024 року

Механізм виплат зміниться вже цього року.

Допомога на проживання переселенцям – один з основних інструментів державної соціальної підтримки осіб, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України. 2023 року механізм надання допомоги широко обговорювали, і врешті це призвело до перегляду цього механізму на державному рівні.

ВПО отримують 2000 грн, а діти або люди з інвалідністю — 3000 грн. Утім, 2024 року деяким переселенцям скасують виплати.

В Мінсоцполітики повідомляють, що всім ВПО, які звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року, фінансова допомога буде подовжена ще на півроку. Перший період півроку виплати у них закінчується 31 січня 2024 року. Після автоматичного продовження вони отримуватимуть кошти ще шість місяців, починаючи від 1 лютого 2024 року.

2024 року допомогу автоматично подовжать для українців, чий майновий стан потребує додаткової підтримки, й скасують для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.

Кому скасують виплати ВПО 2024 року

2024 року можуть скасувати виплати ВПО тим, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві покупки та робити інвестиції. Фінансову допомогу не отримуватимуть ВПО, які:

придбали земельну ділянку, будинок чи квартиру на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше як 5 років (крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

мають власне житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім’ї на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тис. грн (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали;

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму понад 100 тисяч грн.

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