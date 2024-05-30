Виплати ВПО: що зміниться від 1 червня та хто має право на допомогу

Автоматично виплати ВПО подовжать тим, хто не може працювати, доглядає за дітьми, тяжкохворими та особами з інвалідністю.

В Україні внутрішні переселенці мають право на державну допомогу: 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю та 2 тисячі гривень на дорослого. Ці щомісячні виплати призначені для осіб зі статусом ВПО. Від 1 червня певним категоріям переселенців допомогу подовжили автоматично.

Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Йдеться про людей, які не можуть працювати, доглядають за дітьми, важкохворими або людьми з інвалідністю, мають низькі доходи або зовсім їх не мають.

Протягом наступних шести місяців на отримання виплат можуть розраховувати:

особи з важкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність

діти, влаштовані в сім'ї патронатного вихователя

патронатні вихователі; діти, тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї становить менше ніж 9 444 гривні, виплати можуть бути надані таким категоріям:

особи, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти

особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років

особи з інвалідністю ІІІ групи

сім'ї пенсіонерів

Особи, старші за 55 років, також мають право на автоматичне продовження виплат.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть бути припинені через два місяці після перепризначення допомоги, якщо непрацюючі особи, які не доглядають за дітьми або людьми з інвалідністю, не робитимуть кроків для працевлаштування.

Нагадаємо, від 1 березня 2024 року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам розраховуватимуть, з огляду на реальну потребу родини в допомозі. Також держава перевірятиме рівень інтегрованості людини в економічний розвиток країни.

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