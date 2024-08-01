Виплати ВПО: що зміниться від 1 серпня та хто має право на допомогу

Від 1 серпня у виплатах ВПО змін не відбудеться: допомогу отримуватимуть як ті, кому її призначено автоматично, так само й ті, хто подав заяву на подовження.

Про це пише видання "Факти".

У серпні виплати отримуватимуть найуразливіші особи з числа ВПО, яким 1 березня автоматично подовжили допомогу на пів року.

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї становить менше ніж 9444 гривні, виплати можуть бути надані таким категоріям:

особи, які доглядають за дитиною до трьох років або дитиною, яка потребує догляду, до шести років

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти

особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

студенти, які звертаються самостійно, віком до 23 років

особи з інвалідністю ІІІ групи

сім'ї пенсіонерів

Особи, старші за 55 років, також мають право на автоматичне подовження виплат.

Виплати для внутрішньо переміщених осіб можуть бути припинені за два місяці після перепризначення допомоги, якщо особи, які не працюють, не доглядають за дітьми або людьми з інвалідністю, не робитимуть кроків для працевлаштування.

Тим часом Мінсоцполітики розробляє новий інструмент державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидію на оренду житла, яка може почати діяти вже 2024 року.

У відомстві кажуть, що поточна допомога на проживання для ВПО (постанова Кабміну №332) не розв'язує багатьох проблем — не враховує різницю цін на оренду житла в різних регіонах, не захищає від раптових змін в умовах проживання або термінового виселення, не стимулює орендодавців укладати офіційні договори.

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