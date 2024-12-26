Виплати "Зимової єПідтримки" вже надходять українцям: хто отримає гроші

Загалом, з урахуванням цих виплат, вже 6,4 мільйона українців отримали по 1 000 гривень допомоги.

Протягом 26-27 грудня кошти за програмою "Зимова єПідтримка" отримають 2 мільйони громадян, які подали заявки через застосунок “Дія” з 4 по 11 грудня. Серед них — майже 700 тисяч виплат на дітей.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Загалом, з урахуванням цих виплат, вже 6,4 мільйона українців отримають по 1000 гривень допомоги, зокрема 1,7 мільйона виплат на дітей.

Нагадаємо, що використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.

Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії. Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги, зокрема:

на оплату комунальних послуг,

на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці"),

на оплату мобільного зв’язку та ліків,

на купівлю українських книжок та інших українських товарів,

на культурні послуги.

Також цю підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів. Вони мають приймати оплату відповідно до правил платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.