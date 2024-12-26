Виплати "Зимової єПідтримки" вже надходять українцям: хто отримає гроші

Загалом, з урахуванням цих виплат, вже 6,4 мільйона українців отримали по 1 000 гривень допомоги.
Протягом 26-27 грудня кошти за програмою "Зимова єПідтримка" отримають 2 мільйони громадян, які подали заявки через застосунок “Дія” з 4 по 11 грудня. Серед них — майже 700 тисяч виплат на дітей.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
Загалом, з урахуванням цих виплат, вже 6,4 мільйона українців отримають по 1000 гривень допомоги, зокрема 1,7 мільйона виплат на дітей.
Нагадаємо, що використати 1 000 гривень можна буде протягом трьох місяців – грудня, січня та лютого.
Отримана сума не підлягає оподаткуванню, а також не впливає на отримання субсидії. Витратити 1 000 гривень можна буде на певні товари та послуги, зокрема:
- на оплату комунальних послуг,
- на оплату транспорту (квитки "Укрзалізниці"),
- на оплату мобільного зв’язку та ліків,
- на купівлю українських книжок та інших українських товарів,
- на культурні послуги.
Також цю підтримку можна буде використати для донатів для ЗСУ за допомогою офіційно зареєстрованих українських благодійних фондів. Вони мають приймати оплату відповідно до правил платіжних систем і мають мати категорію суб'єкта господарювання MCС – код 8398. Це той код, яким фіксується благодійна діяльність.
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