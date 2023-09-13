Виробництво зброї та підвищення мінімальної зарплати: Зеленський розповів про пріоритети бюджету-2024

Значні бюджетні кошти буде спрямовано на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні.

В середу, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком щодо бюджету 2024 року.

Про пріоритети головного кошторису країни він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

Виробництво зброї

За словами президент, оборона й безпека – це перший пріоритет.

“Фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто 1 600 мільярдів гривень. Щонайменше! Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво”, – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що майже 100 мільярдів гривень буде спрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та “на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати”.

Соціальні видатки

Окремим бюджетним пріоритет Володимир Зеленський назвав підтримку наших ветеранів.

Окрім того, важливим рядком у бюджеті будуть соціальні видатки, на які передбачено щонайменше 469 мільярдів гривень.

“Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів”, – повідомив президент.

Цифровізація

За словами Зеленського, необхідні кошти закладають на цифровізацію, включно з “Мрією” – новим інструментом для дітей, батьків і вчителів.

“Наступного року “Мрія” має запрацювати на повну і стати доступною українцям у кожному куточку світу!” – пообіцяв президент.

Індексація пенсій і підвищення зарплат

Суттєву індексацію пенсій, зазначив український лідер, заплановано на березень, як це й передбачено законом.

Також читайте Українцям перерахують пенсії та зарплати: наскільки зростуть виплати

Також президент доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

“Окрім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитися. Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків”, – перелічив Володимир Зеленський.

Новини від Зеленського: бюджет-2024, стимулювання економіки, мінімальна зарплата і українська зброя

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, витрати України на війну та підтримку ЗСУ становлять близько 2 трлн грн на рік.

Читайте також: