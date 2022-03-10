Виробник популярних солодощів Mars, Snickers, Twix і Bounty припиняє постачати свою продукцію до Росії

Виробник популярних солодощів Mars, Snickers, Twix і Bounty припиняє постачати свою продукцію до Росії

Компанія випускає також корми для домашніх тварин Whiskas та Pedigree.

Mars, компанія, що виробляє солодощі та корми для домашніх тварин, заявила про припинення імпорту, експорту та всіх інвестицій на території Росії.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Ми призупинили нові інвестиції в Росії і не будемо імпортувати чи експортувати нашу продукцію в Росію та за її межі. Наша соціальна та рекламна діяльність у Росії та Білорусі буде призупинена", — заявили в компанії.

Слід зазначити, що Mars виробляє популярні солодкі батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, а також жувальну гумку Orbit.

Крім того, компанія випускає корми для домашніх тварин Whiskas та Pedigree.

Нагадаємо, раніше американська продовольча компанія Mars заявляла лише про припинення інвестицій в Росію через її агресію проти України.

Варто зазначити, що вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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