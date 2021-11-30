Виробник знаменитих австрійських цукерок "Моцарт" заявив про банкрутство

Компанія сильно постраждала через пандемію.

Виробник знаменитих австрійських цукерок "Моцарт" подав заяву про банкрутство. Salzburg Schokolade не змогла виплатити співробітникам зарплату за листопад та різдвяну премію.

Компанія сильно постраждала через пандемію коронавірусу.

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Зокрема, директор компанії Крістіан Шюгерль заявив, що попит на кондитерські вироби Salzburg Schokolade різко впав. Магазини солодощів у Відні та Зальцбурзі були закриті кілька тижнів через відсутність туристів.

"Локдаун і значне зростання витрат на сировину, електроенергію, зарплати, логістичні витрати та витрати на пакувальні матеріали також спричинили банкрутство", — сказав Шюгерль.

Süßwarenhersteller Salzburg Schokolade erlitt "erhebliche Verluste" durch Corona-Krise. Unternehmen fertigt u. a. für den US-Konzern Mondelez Mirabell-Mozartkugeln. Fortbestand offen. https://t.co/ON4tHv4tYm — Kleine Zeitung (@kleinezeitung) November 30, 2021

Довідка

Кондитерська компанія Reber Mozart була заснована у Мюнхені у 1865 році. Її творцем став Петер Ребер. Основною продукцією, яку випускає компанія, були різноманітні шоколадні вироби.

Цукерки "Моцарт" - найбільш відомі та популярні солодощі цієї фірми.

Раніше у Єврокомісії заявили, що до країн ЄС прийшла третя хвиля коронавірусу, яка завдасть серйозної шкоди економіці.

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