Віртуальна нерухомість на продаж: що це таке, як і де купувати та як заробляти на цьому

Забудьте про цеглу та бетон – майбутнє нерухомості будується вже з коду та пікселів у метавсесвіті. Чи стане віртуальна земля наступним великим бумом? Чи це бульбашка, що лусне? Дізнайтеся про ціни, платформи та можливості заробітку на цифрових просторах.

Поки одні інвестори полюють за квадратними метрами в престижних районах, інші скуповують віртуальні ділянки поряд із цифровими маєтками знаменитостей. Метавсесвіт створює абсолютно нову категорію інвестиційних активів.

Метавсесвіт як інвестиційне середовище

Метавсесвіт – мережа 3D-віртуальних просторів, яка є імітацією реального світу, де люди можуть взаємодіяти з іншими користувачами та цифровими обʼєктами. "Бум" на розвиток метавсесвіту відбувся 2021 року, після офіційної зміни назви компанії Facebook на Meta. Саме тоді інтерес світових інвесторів до тривимірного цифрового простору пожвавився через нові можливості для розвитку бізнесу та примноження прибутку.

Світові бренди, такі як Adidas та Forever 21, відкрили свої віртуальні магазини, а компанія Nike випустила цифрові кросівки. Gucci презентувала обмежену серію віртуальної сумки, яку продали дорожче майже на 800 доларів, ніж фізичну. Згідно зі статистикою Statista, світовий ринок метавсесвіту зросте до понад 2 трильйони доларів, а 2024 року він становив 130 мільярдів доларів.

Цікавим сектором для інвестицій у метавсесвіті є віртуальна нерухомість. 2024 року світовий ринок нерухомості оцінювався майже в 3 мільярди доларів, за даними Precedence Research.

Що таке віртуальна нерухомість у метавсесвіті?

Простими словами, віртуальна нерухомість – це цифрові ділянки землі або ж простору в метавсесвіті. Віртуальна нерухомість не має жодних фізичних ознак: її будують не з цементу та цегли, а з кодів та пікселів.

Основою права власності на віртуальну нерухомість є технологія NFT. Невзаємозамінні токени (NFT) – це цифровий документ власності, який підтверджує право володіння певним цифровим обʼєктом і має унікальний фрагмент коду в блокчейні (цифровий ланцюжок з блоків інформації, який працює як електронний реєстр).

Віртуальна нерухомість має широкий діапазон цін – деякі ділянки коштують сотні доларів, а інші – десятки тисяч.

"Як і в реальному світі, все залежить від локації – земля біля відомих брендів у метавсесвітах коштує дорожче. Ще один фактор – корисність: ділянки можна використовувати для реклами чи заходів. Ну і, звісно, спекуляції – коли метавсесвіти в тренді, ціни ростуть, а коли ажіотаж спадає, падають", – зазначає незалежний аналітик на фінансових ринках та віртуальних активів Ігор Порох.

Наприклад, 2021 року анонімний покупець купив нерухомість, що прилягала до цифрової землі американського репера Snoop Dogg за 450 тисяч доларів. Також експерт додав, що вартість ділянки буде вищою, якщо купувати її на відомій платформі.

Популярні платформи, де купують віртуальну землю

Найпопулярнішими платформами для купівлі віртуальної землі є Decentraland та Sandbox. Кожна з них має свої особливості. Загалом, платформи приймають різну криптовалюту, за яку можна купити віртуальну нерухомість.

Decentraland використовує MANA для купівлі ділянок – розмір стандартної становить 16 на 16 метрів із загальною площею 256 квадратних метрів. Мінімальна вартість становить приблизно 0,098 ETH (250-300 доларів). Проте найдорожчі угоди на платформі досягали 1005 ETH, або близько 2,5 мільйона доларів. На платформі присутні такі імениті бренди як Samsung, Domino’s, Coca-Cola та Nike.

Віртуальний магазин Samsung y Decentraland / Фото: Twitter

Sandbox використовує валюту SAND. На цій платформі стандартні розміри ділянки становлять 96 на 96 метрів із загальною площею 9216 квадратних метрів. Мінімальна ціна ділянки становить 0,085 ЕТН (близько 220-260 доларів), але історично найвища ціна сягала 1700 ETH (понад 4,3 мільйона доларів). Серед популярних брендів, які купили віртуальну землю у Sandbox: Gucci, Adidas та Ubisoft. І саме на цій платформі уклали угоду щодо землі поряд зі Snoop Dogg.

Віртуальний будинок американського репера Snoop Dogg y Sandbox / Фото: Twitter

Способи використання віртуальної нерухомості

Власник віртуальної нерухомості може задіяти її так само, як і фізичну нерухомість, але лише у цифровому просторі. Такий актив можна купити і продати, якщо його вартість підвищиться. Світові інвестори часто утримують цифрові ділянки для подальшого розвитку їх у віртуальний бізнес.

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Ігор Порох пояснив, як віртуальна нерухомість здається в оренду: "Це працює так: компанії можуть орендувати землю чи офіси для розміщення банерів або цифрових білбордів, використовувати їх для організації заходів чи створення цифрових бутиків. Також землю здають розробникам ігор для інтерактивного контенту. Усе це організовується через смарт-контракти, які автоматизують платежі та гарантують виконання угоди".

Можливість стати віртуальним агентом з нерухомості є ще одним способом монетизації цифрової власності у метавсесвіті – можна допомагати зацікавленим інвесторам купувати, продавати або здавати в оренду цифрову землю. Професія архітектора також може стати у нагоді, адже попит на навички проєктування віртуальних будівель та ландшафтів зростає у метавсесвіті.

Можливості та ризики цифрового активу

Наразі цей ринок має потужну демографічну базу у світі (понад 600 млн користувачів) і прогнозується його зростання до 824 мільярдів доларів до 2030 року. А рекордно низькі ціни, які впали від максимумів на 72% 2024 року, створюють вікно можливостей для інвесторів.

Але цей ринок продемонстрував себе крихким через катастрофічне знецінення активів у період від 2022 року до кінця 2024-го (Sandbox -95%, Decentraland -89% від середньої ціни ділянок), повідомляє CoinGecko.

Серйозними загрозами для інвестицій також стає нестабільність платформ, недостатнє регулювання законом та залежність від криптовалют. Такий актив, який пропонує метавсесвіт, може надати як історичну можливість, так і мати серйозні ризики для інвестицій.

Авторка: Анна Шимко

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