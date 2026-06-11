Віртуальна реальність для реальної війни: «Сталевий фронт» Ахметова посилив підготовку 157-ї ОМБр

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Ключова частина допомоги — безпілотні рішення. Бригада отримала 3 безпілотні наземні комплекси «TerMIT 2.0 логістичний», безпілотний літальний апарат «Вампір», 20 систем R2D2, а також акумуляторну батарею LiFePO4 60В 230Агод з підігрівом.

Таке обладнання закриває одразу кілька критичних потреб підрозділу. Наземні роботизовані комплекси можуть виконувати логістичні завдання там, де ризик для людей особливо високий: підвозити вантажі, спорядження, боєкомплект, воду, їжу та інші необхідні речі ближче до позицій. «Вампір» посилює можливості бригади у роботі з повітря, а R2D2 та акумуляторні рішення допомагають забезпечувати стабільну роботу безпілотних систем і техніки в польових умовах.

Окремий блок партії — підготовка військових. 157-й ОМБр передали тренажер для стрільби по повітряних цілях з елементами віртуальної реальності, а також велику кількість симуляційних пристроїв.

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«Тренування мобільних груп ППО має бути максимально наближеним до реальних умов, бо рахунок під час повітряної атаки йде на секунди. Саме тому в цій партії ми зробили окремий акцент на засобах підготовки: VR-тренажері для стрільби по повітряних цілях та симуляційних пристроях. Вони допомагають бійцям відпрацьовувати реакцію, координацію, роботу в групі та дії під стресом без витрати бойових ресурсів. Чим якісніша підготовка, тим вища ефективність підрозділу на реальному завданні», — зазначив представник «Сталевого фронту» Ріната Ахметова.

Цей напрям важливий не менше за саму техніку. VR-тренажер дозволяє відпрацьовувати реакцію на повітряні цілі, навички супроводу швидких об’єктів і взаємодію мобільних груп ППО без постійного використання бойових ресурсів. Симуляційні пристрої потрібні для наближення навчань до реальних умов: вони дають змогу тренувати особовий склад, відпрацьовувати дії в стресових ситуаціях, координацію груп і поведінку під час бойових епізодів.

Ще один важливий напрям — автономність. Бригада отримала 20 зарядних станцій EcoFlow, сирену повітряної тривоги С28 220В та інтерактивну панель для роботи з навчальними, штабними й організаційними матеріалами. У польових умовах автономне живлення означає безперервну роботу зв’язку, дронів, планшетів, ремонтного обладнання та інших систем, без яких сучасний підрозділ не може ефективно діяти.

«На практиці саме такі речі підтримують щоденну боєздатність підрозділу: допомагають ремонтувати машини, перевіряти паливну апаратуру, витягувати техніку, обслуговувати транспорт, заготовляти матеріали для укриттів і швидко відновлювати те, що потрібно бригаді для роботи», — говорить представник 157-ї ОМБр.

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«Сталевий фронт» Ріната Ахметова — це масштабна мілітарна ініціатива з допомоги Силам оборони України, яка працює з перших днів повномасштабного вторгнення. Проєкт консолідує допомогу всіх бізнесів Group SCM для української армії.

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