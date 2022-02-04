Вище $92 за барель: ціна на нафту оновила рекорд за вісім років

Вище $92 за барель: ціна на нафту оновила рекорд за вісім років

Нафта різко подорожчала.

Світові ціни на нафту еталонних марок посилили зростання останній день робочого тижня. Котирування марки Brent перевищили позначку $93 за барель вперше з жовтня 2014 року.

Про це у п'ятницю, 4 лютого, свідчать дані торгів.

Так, квітневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures зросли на $1,92 (2,11%) - до $93,03 за барель. За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $1,64 (1,8%) - до $91,11 за барель.

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Вартість ф'ючерсу на WTI на березень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялася вже на $2,04 (2,26%) - до $92,03 за барель. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $2,01 (2,3%) - до $90,72 за барель.

Зараз спред між актуальними контрактами на марки Brent та WTI становить $1 на користь Brent.

Підтримку нафтового ринку продовжують надавати побоювання недостатньої пропозиції на тлі активно відновлюючого попиту. Чинниками ризику для пропозиції є геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході, а також той факт, що багато країн ОПЕК+ досі не змогли збільшити видобуток до узгодженого рівня.

Нагадаємо:

31 січня ціна на нафту зросла до семирічного максимуму. Експерти називають три причини здорожчання сировини.

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