Тисячі українців можуть позбавити пенсій: кому скасують виплати
Відновлення виплат можливе після з’ясування обставин і усунення причин припинення.
В Україні пенсійні виплати не завжди є довічними — у певних випадках вони можуть бути призупинені або повністю скасовані.
Про це повідомили у Пенсійному фонді.
Фахівці пояснюють, що підстави для припинення нарахування пенсій стосуються восьми категорій пенсіонерів, для яких виявлено обставини, несумісні з подальшим отриманням виплат.
Ці правила стосуються:
Пенсіонерів, які подали неправдиві дані. Якщо виплати призначені на підставі документів із недостовірною інформацією, пенсію скасують після перевірки.
Тих, хто виїхав за кордон на постійне проживання. Якщо міждержавними угодами не передбачено інше, такі особи втрачають право на українську пенсію.
Пенсіонерів, які самостійно відмовилися від виплат. Це можливо у разі тимчасового проживання за межами України, коли людина подає заяву про припинення виплати.
Осіб, які померли або визнані безвісти зниклими. Виплати зупиняються у разі смерті пенсіонера, а також якщо його офіційно визнано безвісти зниклим чи оголошено померлим.
Пенсіонерів, яким надано статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такі випадки регулюються законом про правовий статус зниклих безвісти під час воєнних дій або надзвичайних ситуацій.
Осіб, які шість місяців поспіль не отримували пенсію. Якщо пенсіонер не звертається по виплату протягом пів року, її нарахування призупиняється.
Тих, хто не пройшов фізичну ідентифікацію. Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу у встановленому порядку, виплата блокується до моменту проходження перевірки.
Інших категорій, передбачених законом. Серед них — особи, які втратили статус інваліда, пенсіонери за вислугу років, що повернулися на роботу за спеціальністю, або діти, які завершили навчання й більше не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Відновлення виплат можливе після з’ясування обставин і усунення причин припинення. Рішення про поновлення приймає територіальний орган Пенсійного фонду протягом десяти днів після звернення пенсіонера.
