Тисячі українців можуть позбавити пенсій: кому скасують виплати

Пенсія

В Україні пенсійні виплати не завжди є довічними — у певних випадках вони можуть бути призупинені або повністю скасовані.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Фахівці пояснюють, що підстави для припинення нарахування пенсій стосуються восьми категорій пенсіонерів, для яких виявлено обставини, несумісні з подальшим отриманням виплат.

Ці правила стосуються:

Пенсіонерів, які подали неправдиві дані . Якщо виплати призначені на підставі документів із недостовірною інформацією, пенсію скасують після перевірки.

Тих, хто виїхав за кордон на постійне проживання . Якщо міждержавними угодами не передбачено інше, такі особи втрачають право на українську пенсію.

Пенсіонерів, які самостійно відмовилися від виплат . Це можливо у разі тимчасового проживання за межами України, коли людина подає заяву про припинення виплати.

Осіб, які померли або визнані безвісти зниклими . Виплати зупиняються у разі смерті пенсіонера, а також якщо його офіційно визнано безвісти зниклим чи оголошено померлим.

Пенсіонерів, яким надано статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин . Такі випадки регулюються законом про правовий статус зниклих безвісти під час воєнних дій або надзвичайних ситуацій.

Осіб, які шість місяців поспіль не отримували пенсію . Якщо пенсіонер не звертається по виплату протягом пів року, її нарахування призупиняється.

Тих, хто не пройшов фізичну ідентифікацію . Якщо пенсіонер не підтвердив свою особу у встановленому порядку, виплата блокується до моменту проходження перевірки.

Інших категорій, передбачених законом. Серед них — особи, які втратили статус інваліда, пенсіонери за вислугу років, що повернулися на роботу за спеціальністю, або діти, які завершили навчання й більше не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Відновлення виплат можливе після з’ясування обставин і усунення причин припинення. Рішення про поновлення приймає територіальний орган Пенсійного фонду протягом десяти днів після звернення пенсіонера.

