Віталій Лагодич: життєвий шлях, огляд курсу та агентства по таргетованій рекламі Targetolog Pro

Віталій Лагодич - експерт з таргетованої реклами, який за 4 роки зміг побудувати успішний бізнес - агентство з таргетованої реклами Targetolog Pro та запустити власний онлайн курс, який вже пройшли більше 2250 учнів, які діляться своїми відгуками та успіхами у мережі.

Це унікальна авторська методологія навчання, де результати учні досягають прям під час проходження курсу. І вже зовсім скоро, у Віталія стартує 8-ий потік навчання. Більш детальна інформація про це все є у відкритому доступі в інтернеті. В тому числі, на їх офіційному сайті: https://targetolog-pro.com.ua.

В цій публікації ви дізнаєтесь більше, хто такий Віталій Лагодич, який шлях він пройшов, які в нього клієнти, та що він пропонує на своєму курсі, на який постійно формується черга.

Якщо вивчити соцмережі Віталія, то з його постів та відеооглядів можемо зробити висновок, що йому зараз 24 роки, він з міста Дрогобич, де починав свій трудовий шлях із допомоги батькові, отримуючи за свою працю до 10 000 гривень на місяць.

Але в якийсь час Віталій (тоді йому було 20 років), зрозумів, що йому цього замало і він хоче іншого життя. В той час, коли його друзі гуляли на вулиці Віталій почав шукати варіанти заробітку, де можна почати без ризику взагалі, або з мінімальними інвестиціями. Так він натрапив на курс навчання у Львові, після якого він втрачає всі свої заощадження в 55 000 грн та прогорає. Але після кількох місяців відчаю та після аналізу своїх помилок Віталій запускає новий бізнес і заробляє свої перші 3550$. Завдяки чому, в паралель відвідує новий курс вже по рекламі, який проходив у Києві. І саме цей період стає для Віталія переломним у житті, саме тоді він приймає для себе рішення розвиватись у таргетованій рекламі.

Зараз Віталій подорожує по світу, живе у Дубаях, Мілані, Римі або на Балі, купує нову техніку та одежу найдорожчих брендів. Вже купив другий автомобіль - Range Rover і не планує на цьому зупинятись. І позиція Віталія Лагодича така, що це собі зможе дозволити кожен, адже реклама потрібна кожному бізнесу у світі. А попит на ці послуги й далі буде тільки зростати.

Сьогодні Віталій, це власник агентства Targetolog Pro з великою кількістю відомих клієнтів та власною школою з навчання по таргету, де навчання вже пройшли більше 2250 учнів, серед яких є ті хто змогли заробити від 30 000 до 451 000 грн на місяць вже за 60 днів навчаючись. Для прикладу є хлопець який у 24 роки придбав собі Tesla, дівчина яка перебуваючи у декреті заробила 2240$, або Юлія яка в паралель з основною роботою витрачаючи по кілька годин на день вийшла на дохід у 2500$. Всі ці і інші історії та кейси ви зможете знайти у instagram школи.

Ажіотаж на навчання у Віталія Лагодича формується саме через переваги у форматі навчання та ставленні до процесу, яких майже ніде більше немає. Тут вас навчать не просто таргету а по суті ви отримуєте курс із комплексного маркетингу під ключ, де у вас є персональний куратор, який працюватиме з вами індивідуально і навіть допоможе вам з пошуком та закриттям першого клієнта. А завдяки наявності франшизи Targetolog Pro у вас у доступі будуть свої портфоліо робіт, презентація та навіть готові договори про надання послуг - де вам просто потрібно змінити назви та ім’я. На виході ви навчитесь створювати сайт, налаштовувати рекламу, знаходити клієнтів та вмінню робити розсилки і продавати свої послуги. Великим плюсом є те, що франшиза агентства надасть вам право представлятись від імені компанії, що допоможе вам закривати клієнтів ще швидше. Крім того, Віталій надасть вам 17 способів пошуку клієнтів та ефективні скрипти переговорів, завдяки яким ви зможете одразу брати перших клієнтів на 400-600$ на місяць. А після закінчення курсу ви отримуєте сертифікат та запрошення на випускний, де всі знайомляться ще більше і навіть після навчання продовжують спілкуватись та обмінюватись досвідом у закритому комьюніті учнів Targetolog Pro.

Якщо вас драйвить приклад Віталія та результати його учнів і ви хочете в цьому розвиватись ви можете дізнатись більш детально про нього та умови на офіційному сайті https://targetolog-pro.com.ua.