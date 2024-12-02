Витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е зростуть на 13 млрд грн – Федерація роботодавців України

Підвищення тарифу на передачу електричної енергії загрожує стабільній роботі промислових підприємств та може призвести до скорочення виробництва і падіння податкових надходжень до державного бюджету, наголосила Федерація роботодавців України у зверненні до Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

13 листопада НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год.

«Через російську агресію нищиться інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. В таких складних умовах стабільність роботи промисловості надважлива в контексті поточного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів з відновлення руйнувань, які зазнала наша держава», – наголосила ФРУ.

Додаткові витрати українських підприємств у разі підвищення тарифу зростуть більш ніж на 13 млрд. грн, зазначила Федерація роботодавців. За оцінкою фахівців організації, таке рішення на тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів матиме негативний вплив на конкурентоздатність продукції української промисловості на внутрішньому ринку та закордоном.

Серед інших наслідків ФРУ також назвала падіння виробництва, в т.ч. на стратегічно важливих для оборонного сектору підприємствах, значне зниження податкових та валютних надходжень в умовах дефіциту бюджету та масові скорочення працівників.

У листі на адресу НКРЕКП ФРУ пропонує оптимізувати структуру тарифу на передачу на 2025 р. таким чином, щоб вартість послуги не перевищувала 530 грн/МВт.год. Зазначається, що для цього варто переглянути попередні розрахунки, які лягли в основу нового тарифу, які, на думку ФРУ є необґрунтованими. До прикладу, пропонується не збільшувати витрати на покриття технологічних втрат в мережах, а провести аудит, щоб навпаки скоротити їх. Крім того, пропонується відмовитись від включення до тарифу 4,2 млрд грн на повернення заборгованості НЕК «Укренерго» та 4,4 млрд грн на виплату відсотків по ним. «Реструктуризація тіла кредитів та часткова капіталізація відсотків по ним дасть змогу відтермінувати платежі на період після закінчення воєнного стану», – зазначили в ФРУ. Федерація також вважає, що розрахунки «Укренерго» з операторами систем передачі країн ENTSO-E за передачу електроенергії мають відбуватися не за рахунок тарифу, а за рахунок коштів виручених за продаж доступу до міждержавних перетинів.