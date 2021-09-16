Витрати на субсидії у 2022 році збільшать на 3,2 млрд - Мінсоцполітики

У наступному році важливо прискорити зростання заробітних плат та інших доходів, особливо для соціально вразливих категорій.
15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. У ньому передбачено збільшення видатків на надання пільг і житлових субсидій. У новому році планують витратити на 3,2 млрд гривень більше, ніж у поточному.
Як повідомляє Міністерство соціальної політики України, загальна сума, яку хочуть спрямувати на житлові субсидії - 38,4 млрд гривень.
У відомстві акцентують, що важливим пріоритетом політики уряду у наступному році є прискорене зростання заробітних плат та інших доходів, особливо соціально вразливих категорій, та збереження діючого рівня тарифів на енергоносії, зокрема теплову енергію.
Наразі всі житлові субсидії за серпень поточного року профінансовані ще 1 вересня для проведення виплат одержувачам через установи банків та пошту. На ці видатки спрямовано майже 1 мільярд гривень.
Нагадаємо, в Україні наразі є п’ять рівнів підтримки пенсіонерів. Конституція України гарантує своїм громадянам пенсії від держави. Наразі вони виплачуються за рахунок внесків на соціальне страхування та коштів державного бюджету.
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