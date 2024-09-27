Витрати на ув'язнених в Україні вдвічі більші, ніж мінімальна зарплата: інфографіка

Юрист пояснив, що більшість витрат на утримання ув’язненого – це кошти на утримання персоналу кримінально-виконавчої служби.

Середньомісячні витрати на утримання ув'язнених в Україні становлять 14 165 грн на особу, тобто є вдвічі більшими за мінімальну зарплату. Більшість грошей спрямовується на утримання персоналу кримінально-виконавчої служби.

Про це адвокат, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук Володимир Богатир розповів у коментарі УНН, спираючись на дані Мін’юсту.

Як повідомив Богатир, за сім років витрати на утримання ув'язнених в Україні зросли у 3,3 раза – від 4258 грн на місяць 2016 року до 14 165 грн 2023 року.

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"Розмір мінімальної місячної зарплати, який щороку визначається у державному бюджеті України, також зростав, але завжди був меншим (приблизно у два рази) за витрати на утримання ув’язнених. Чому так? Річ у тім, що у витрати на ув’язнених, крім задоволення їхніх потреб, також закладаються видатки на утримання та соціальний захист персоналу кримінально-виконавчої служби, забезпечення оперативно-службової діяльності, а також видатки на матеріально-технічне забезпечення діяльності установ і органів ДКВС, оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв тощо", – пояснив адвокат.

Середні місячні витрати на утримання ув'язнених в Україні / Інфографіка: УНН

Юрист також звернув увагу на розподіл видатків держбюджету на 2024 рік (додаток 3 до Закону про держбюджет). Там вказано, що за бюджетною програмою 3601020 "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України" загальний і спеціальний фонди разом становлять 8,7 млрд грн. Левова часка (99,5%) – це видатки споживання.

"Комунальні послуги та енергоносії забирають 912,1 млн грн (10,4%), а на оплату праці йде 6,1 млрд грн (69,7% від усіх витрат). Тобто більша частина вартості утримання ув’язненого – це утримання персоналу кримінально-виконавчої служби. Скільки насправді коштів на життя лишається засудженим та особам, узятим під варту, залишається лише здогадуватися", – пояснив Богатир.

Він додав, що в порівнянні з 2023 роком видатки на оплату праці за бюджетною програмою 3601020 цьогоріч зросли на 1,18 млрд грн, або на 24%. Натомість мінімальна зарплата в Україні (станом на 1 січня) зросла лише на 6% (від 6700 до 7100 грн).

"Логіка цифр вказує на те, що держава більше опікується працівниками установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби, аніж соціальними гарантіями своїх пересічних громадян. Чому так – питання до тих, хто зараз відповідає за правову та економічну політику в країні", – висловився юрист.

До слова, напередодні очільник Мінфіну Сергій Марченко заявив, що мінімальну зарплату в Україні 2025 року не підвищуватимуть.

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