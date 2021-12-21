Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Витратили вже понад 130 мільйонів: що купують українці за “ковідну" тисячу

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Витратили вже понад 130 мільйонів: що купують українці за “ковідну" тисячу

Національний банк України

Від запуску програми українці скористались допомогою держави на 134 млн грн.

Понад 4,9 млн українців уже відкрили рахунки в банках, а 4 млн українців зареєструвалися на отримання коштів у межах програми єПідтримка. 

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми на одному з українських телеканалів, - пише "Урядовий портал"

Очільник уряду додав, що від запуску програми українці скористались допомогою держави на 134 млн грн, витративши кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема на придбання книжок, на квитки в кінотеатри та на подорожі залізницею.

"Це вже друга цього року програма допомоги бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень", — наголосив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу, цьогоріч в Україні очікується рекордний ВВП в доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.

Читайте також:

Тисяча від Зеленського: на що українці витрачають гроші з виплат

Тисяча від Зеленського: на що українці витрачають гроші з виплат

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація