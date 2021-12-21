Витратили вже понад 130 мільйонів: що купують українці за “ковідну" тисячу

Витратили вже понад 130 мільйонів: що купують українці за “ковідну" тисячу

Від запуску програми українці скористались допомогою держави на 134 млн грн.

Понад 4,9 млн українців уже відкрили рахунки в банках, а 4 млн українців зареєструвалися на отримання коштів у межах програми єПідтримка.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми на одному з українських телеканалів, - пише "Урядовий портал"

Очільник уряду додав, що від запуску програми українці скористались допомогою держави на 134 млн грн, витративши кошти у тих сферах, які найбільше постраждали від пандемії, зокрема на придбання книжок, на квитки в кінотеатри та на подорожі залізницею.

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"Це вже друга цього року програма допомоги бізнесу, який постраждав від карантинних обмежень", — наголосив Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, в тому числі завдяки програмам підтримки бізнесу, цьогоріч в Україні очікується рекордний ВВП в доларовому еквіваленті, а середня заробітна плата становить 550 доларів.

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