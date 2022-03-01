Вітренко: "Банкрутство оператора "Північного потоку-2" - це осиковий кілок в труну проєкта Путіна"

За його словами, також це означає, що компанії, які підігрували Путіну, теж заплатять високу ціну.

За інформацією швейцарського телебачення, компанія-оператор "Північного потоку - 2" оголосила про банкрутство. Це осиковий кілок у труну цього проєкту.

Про це сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в прямому ефірі під час спільного інформаційного марафону українських телеканалів.

"Там це процедура, це один із перших кроків, не остаточне рішення про банкрутство. Це означає, що, по-перше, проєкт Путіна "Північний потік-2", яким він хотів довести всім свою зверхність, він похований. І це просто такий осиковий кілок у труну цього проєкту", - зазначив він.

За словами Вітренка, також це означає, що навіть ті іноземні компанії, які підігрували Путіну, допомагали Путіну, фінансували цей проєкт і отримували відповідні кошти, вони зараз теж заплатять високу ціну за те, що вони підтримували цей путінський проєкт.

"Це певне відчуття справедливості. Але для всіх українців це означає одне - що увесь світ з нами, увесь світ готовий зараз через те, що вони побачили, вони ніяк не могли повірити у ці звірства Російської Федерації, Путіна, зараз вони побачили на власні очі і вони готові на будь-які свої короткострокові економічні втрати для того, щоб зупинити Росію, для того, щоб підтримати Україну", - сказав він.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Це дуже важливо як і економічно, так і морально.

Як повідомлялось, швейцарська компанія-оператор (Nord Stream 2 AG) російського газопроводу "Північний потік-2" розглядає можливість подання заяви про банкрутство, оскільки вона намагається врегулювати свої зобов’язання до початку терміну дії санкцій США.