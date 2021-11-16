Вітренко попередив про "трюки" "Газпрому" через призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Вітренко попередив про "трюки" "Газпрому" через призупинення сертифікації "Північного потоку-2"

Вітренко закликав США накласти санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром".

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав рішення російського концерну "Газпром" створити дочірню компанію у Німеччині "насмішкою над європейськими правилами".

Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

На переконання Вітренка, російська корпорація "вдається до юридичних трюків".

"Газпром" заявив німецькому регулятору про наміри створити дочірню компанію у Німеччині, яка буде начебто незалежним оператором трубопровіду "Північний потік-2", причому тільки тієї його частини, що розташована на території Німеччини", - вказав він.

Очільник НАК "Нафтогаз України" наголосив на тому, що відповідне рішення "не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів".

"Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки "Газпрому", - написав Вітренко.

Він, зокрема, закликав уряд США накласти передбачені американським законодавством санкції на оператора "Північного потоку-2", про створення якого заявляє "Газпром".

"Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", - підсумував голова "Нафтогаз України".

Раніше у Німеччині заявили, що зможуть сертифікувати оператора газопроводу "Північний потік-2" " лише в тому випадку, якщо цей оператор буде організований у юридичній формі відповідно до німецького законодавства".

У відповідь "Північний потік-2" заявив, що не змінюватиме свою існуючу юридичну форму, а замість цього створить дочірню компанію згідно з німецьким законодавством виключно для управління німецькою частиною газопроводу.

Нагадаємо, що н імецький регулятор допустив "Нафтогаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" до участі у сертифікації "Північного потоку-2". Це дасть можливість почути аргументи NSAG і передбачає більшу прозорість процесу.

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