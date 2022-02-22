Вітренко прокоментував призупинення сертифікації "Північного потоку-2" Берліном

Це говорить про солідарність, вважає голова "Нафтогазу".

НАК "Нафтогаз України" вітає рішення Німеччини при зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2" на тлі визнання Москвою "ЛДНР".

Про це на своїй сторінці в Facеbook написав голова правління Юрій Вітренко.

"Ми схвалюємо рішення Міністерства економіки і клімату ФРН відкликати офіційний висновок про те, що "Північний потік-2" не має впливу на безпеку постачання газу в Німеччині", - написав він.

Вітренко висловив сподівання, що у висновку Берліна чітко зазначатиметься, що російський газопровід несе загрозу для такої безпеки. Це, наголошує він, стане підставою для регулятора відмовити у сертифікації цього проєкту.

"Це демонстрація того, що Німеччина солідаризується з Україною, зокрема з нашою позицією щодо "Північного потоку-2", яку ми доносили впродовж останніх місяців до нового уряду. Останній раз ми це робили декілька днів тому під час Мюнхенської конференції з безпеки в контексті загрози ескалації військової агресії РФ", - зазначив голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, на тлі визнання "незалежності" ОРДЛО Росією канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська. Вже наступного дня, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

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