Вітренко розповів, що потрібно для повного зупинення сертифікації "Північного потоку-2"

За його словами, заява канцлера Німеччина про зупинення сертифікації газопроводу є дуже позитивним розвитком подій.
Для повного зупинення сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2" таке рішення має ухвалити німецький регулятор.
Про це під час брифінгу у вівторок, 22 лютого, заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
За його словами, заява канцлера Німеччина про зупинення сертифікації газопроводу є дуже позитивним розвитком подій для України та європейського регіону, але не є остаточним. Це один із кроків.
"Ще має бути рішення регулятора, яке скаже, що "Північний потік-2" не відповідає вимогам. Відповідно не може бути сертифікованим", - наголосив він.
Нагадаємо:
На тлі визнання "незалежності" ОРДЛО Росією канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу.
У МЗС України привітали зупинку Німеччиною сертифікації російського "Північного потоку-2".
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