Вітренко заявив про ризики втрати третини транзиту газу до ЄС через дії окупантів

Російські окупаційні сили продовжують порушувати роботу компресорних станцій на нещодавно окупованих територіях.
Дії російських окупантів на тимчасово окупованих територіях загрожують транзиту газу до Євросоюзу.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Twitter.
"За нашими оцінками, третину обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні сили не перестануть порушувати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - написав він.
We estimate that one-third of the gas volume exported from Russia to the EU through Ukraine will be lost if the occupation forces do not stop disrupting the operation of our stations in recently occupied territories.— Yuriy Vitrenko (@VitrenkoYuriy) April 23, 2022
Нагадаємо, Нафтогаз авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.
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