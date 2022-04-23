Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вітренко заявив про ризики втрати третини транзиту газу до ЄС через дії окупантів

Дата публікації
Перегляди
4042
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вітренко заявив про ризики втрати третини транзиту газу до ЄС через дії окупантів

УНІАН

Російські окупаційні сили продовжують порушувати роботу компресорних станцій на нещодавно окупованих територіях.

Дії російських окупантів на тимчасово окупованих територіях загрожують транзиту газу до Євросоюзу.  

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко у Twitter.

"За нашими оцінками, третину обсягу газу, який експортується з Росії в ЄС через Україну, буде втрачено, якщо окупаційні сили не перестануть порушувати роботу наших станцій на нещодавно окупованих територіях", - написав він.

Нагадаємо, Нафтогаз авансом сплатив до держбюджету 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

Читайте також:

Міжнародна спільнота підтримує Україну, обговорюючи постачання зброї та нові санкції проти Росії

Міжнародна спільнота підтримує Україну, обговорюючи постачання зброї та нові санкції проти Росії
Наступна публікація