Вивели до Москви 90 мільярдів рублів: як українці втратили свої вклади в Ощадбанку СРСР

Вивели до Москви 90 мільярдів рублів: як українці втратили свої вклади в Ощадбанку СРСР

За одну ніч українці втратили всі свої заощадження, які були на рахунках радянського Ощадбанку.

Незадовго після здобуття Незалежності, з України за одну ніч вивели з рахунків громадян до Москви 90 мільярдів радянських рублів.

Про це розповів голова Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек в інтерв’ю для LB.ua.

Шпек у 1992 році був міністром з питань роздержавлення власності й демонополізації виробництва, а потім заступником глави Мінекономіки.

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За його словами, Росія фактично викинула Україну з рублевої зони, що було однією з причин гіперінфляції.

"Єдиний емісійний центр рубля був у Москві. Росіяни теж робили емісію для власних потреб, але з Україною не хотіли ділитись. По суті, Україна не виходила з рублевої зони, її виштовхнули. В обігу рублі, а рублів нам не дають. З рахунку Ощадбанку списали і перевели в Москву близько 90 мільярдів рублів, які були на рахунках громадян. А для фінансування потреб бюджету й економіки в нас ресурсу не було", — розповів Шпек.

Ексміністр пояснив, чому ці гроші не вдалося повернути назад: "Ми не змогли повернути, бо було списано платіжним дорученням за одну ніч — і все".

Зазначимо, що загальна сума заборгованості по цих "заморожених" заощадженням була визначена в сумі понад 130 млрд грн. За часів прем'єрства Юлії Тимошенко і на початку президентства Віктора Януковича були спроби частково повернути вкладникам їхні кошти. Ці гроші давали переважно перед виборами. У народі їх назвали "Юліна тисяча", а потім – "Вітіна тисяча".

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