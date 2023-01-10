Війна б’є по фінансах: у Росії рекордно зріс дефіцит держбюджету

Спершу компенсувати зростання витрат РФ допомагали високі ціни на нафту, газ та іншу експортну сировину, але зараз ця тенденція змінюється.

У Росії в грудні до рекордного рівня зріс дефіцит федерального бюджету, що пов’язане з падінням доходів на тлі обмежень на експорт нафти і зростання витрат на війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, у грудні дефіцит російського бюджету сягнув рекордної позначки у 3,9 трлн руб. (56 млрд дол.). Тож дефіцит бюджету РФ за весь 2022 рік становить близько 3,3 трлн руб. Це призвело до скорочення профіциту за 11 місяців минулого року.

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У статті зазначається, що витрати РФ за рік зросли більш ніж на третину у порівнянні з прогнозами, що робилися до війни проти України. Держвитрати країни мають яскраво виражений сезонний характер, звертають увагу автори статті. Так, на кінець року часто припадають великі сплески, що збільшує дефіцит бюджету.

Компенсувати зростання витрат російського бюджету в першому півріччі 2022 року допоміг приплив від високих цін на нафту, газ та інші експортні сировинні товари. Проте зараз ця тенденція змінюється.

Дефіцит федерального бюджету РФ 2023 року очікується на рівні 2% від валового внутрішнього продукту, що відповідає рівню 2022 року. Варто зауважити, що валютний прогноз заснований на ціні на нафту в розмірі 70 дол.забарель – це приблизно на 20 дол. вище від рівня грудня.

Нагадаємо, за прогнозами експертів Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування, внаслідок війни проти України на російську економіку чекає серйозна криза.

Додамо, наприкінці 2022 року в Центрального банку РФ поінформували, що повернення заблокованих за кордоном активів російських банків є малоймовірним.

Водночас президент Росії Володимир Путін у кінці 2022 року запевняв, що рік начебто минув для країни "вдало", а економічні показники нібито навіть кращі, ніж у деяких країнах G20.

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