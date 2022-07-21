Війна - це падіння економіки: економісти розповіли, що буде з ВВП України

Проте воно буде не настільки катастрофічним, як прогнозують західні аналітики. Проте війна - це завжди падіння економіки.

Про це пише "Кореспондент".

Президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов зазначив, що вони не вважають, що ВВП України впаде на 30-50%. Він зазначив, що такі прогнози роблять експерти, посилаючись на країни, в яких теж триває війна. Проте Милованов перекононаний, що в Україні все буде по-іншому.

Він додав, що прогнози західних аналітиків про те, що в Україні очікується 5 млн безробітних через війну - це перебільшення. Милованов наголосив, що реальний рівень падіння ВВП буде відомим наприкінці року.

Економіст, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко теж вважає, що падіння ВВП в Україні буде не настільки катастрофічним. Він додав, що за його підрахунками ВВП України в 2022 році впаде на 30%. Проте на думку економіста, якщо війна закінчиться до кінця року, то вже навесні слід очкувати ріст ВВП.

Економісти наголошують, що зараз в українській економіці відбуваються негативні процеси: третина людей перебувають без роботи, 50% населення не має заощаджень, зростає смертність. А тому Александр Болтян, аналітик компанії Esperio вважає, що ВВП дійсно може впасти на 50%.

Нагадаємо, західні аналітики із Світового банку прогнозують, що до кінця року ВВП України скоротиться ледь не вполовину.

Також економіст дав невтішний прогноз щодо рівня інфляції в Україні.

Директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров вважає, якщо долар перетне позначку у 40 грн, то далі варто очікувати і по 45-50 грн.

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