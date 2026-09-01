Війна дорожчає: скільки коштів терміново потребує Україна на оборону

Сергій Корецький / © Associated Press

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Україні необхідно додатково залучити 27 млрд доларів екстреного фінансування, щоб закрити дефіцит коштів на оборонні потреби 2026 року. Уряд розраховує отримати ці ресурси від міжнародних партнерів і паралельно працює над виконанням необхідних умов для залучення допомоги.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив під час виступу у Верховній Раді.

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За словами прем’єра, цього року Україна вже має отримати близько 30 млрд доларів міжнародної підтримки в рамках погоджених програм. Значна частина цих коштів припадає на європейську допомогу. Однак наявного фінансування недостатньо для покриття всіх видатків на оборону.

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Корецький пояснив додаткову потребу зміною характеру війни та зростанням вартості протистояння. Росія нарощує використання безпілотників і ракет, а отже Україна має збільшувати виробництво та закупівлю засобів, необхідних для ведення бойових дій.

Йдеться, зокрема, про дрони, наземні роботизовані комплекси та далекобійну артилерію. Саме ці напрямки, за словами глави уряду, потребують додаткових ресурсів.

Оборонні витрати — який дефіцит

Окремою проблемою стало фінансування оборонних витрат упродовж року. Корецький повідомив, що в першій половині 2026 року Міністерство оборони використовувало кошти, передбачені на друге півріччя. Це створило додатковий фінансовий розрив, який тепер необхідно компенсувати.

Прем’єр також зазначив, що частина домовленостей України з міжнародними партнерами досі не реалізована повною мірою. Через це існує ризик, що держава не отримає весь обсяг фінансування, закладений у розрахунки державного бюджету на 2026 рік.

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Уряд намагається переконати партнерів надати додаткові кошти, одночасно закликаючи Верховну Раду ухвалити необхідні законодавчі рішення.

Корецький наголосив, що пріоритетом залишається повне фінансування Сил оборони, оскільки без закриття оборонного дефіциту Україна може зіткнутися із серйозними фінансовими ризиками.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України посилює економію бюджетних коштів через зростання витрат на оборону., про що теж сказав прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

А про діру в 27 млрд доларів у бюджеті на оборону говорив також президент України. За словами Володимира Зеленського, через особливості оборонного бюджету на початку цього року Міністерство оборони використало кошти, передбачені в бюджеті на кінець року.

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