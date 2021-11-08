Війна Ердогана з відсотковими ставками: чому заможні шалено багатіють, а бідні голодують і виїжджають з міст

Політика влади має шалений успіх серед бізнесу.

Боротьба президента Реджепа Тайіпа Ердогана за нижчі відсоткові ставки ризикує загострити нерівність в економіці Туреччини, що розвивається, і завдати шкоди його прихильникам – робітничому класу.

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Про це пише видання Bloomberg.

У той час як уряди інших країн намагаються приборкати зростання цін, оскільки світова економіка оговтується від пандемії, президент Ердоган робить ставку на те, що нижчі ставки прискорять зростання і відродять його слабку популярність перед виборами 2023 року.

Експортери і магнати нерухомості багато заробляють на зниженні вартості позик і послабленні курсу ліри. При цьому інфляція і різке здорожчання орендної плати тиснуть на головну електоральну базу Ердогана. Яскравий приклад – ринок нерухомості Стамбула, де інвестори масово скуповують нерухомість завдяки дешевому кредитуванню, щоб захистити свої накопичення від знецінення національної валюти – ліри.

Bloomberg наводить за приклад передмістя Гьоктюрк. Десятиліттями тут мешкали бідні сім’ї, а тепер до їхніх помешкань наближаються вілли, вартість яких сягає мільйона доларів. У зеленому районі зараз багато модних ресторанів, які обслуговують все більш заможну групу, в той час як місцеві жителі намагаються опалювати крихітні будинки, оскільки вартість дров за останній рік зросла майже вдвічі. Деякі з них були змушені покинути свої будинки та виїхати далі після того, як забудовники купили землю, на якій вони жили.

Лише за останній квартал вартість житла підскочила на 13,2%, згідно зі звітом KPMG. Це найбільше зростання серед країн Європи. Паралельно з цим минулого року загальна бідність досягла найвищого рівня за майже десятиліття через пандемію Covid-19.

Засновник організації Deep Poverty Network, яка допомагає людям з низькими доходами, Гасер Фогго сказав, що бідність збільшується. Люди не можуть задовольнити свої базові потреби - харчування та житло. "Я працюю останні 20 років, — сказав Фогго, — і вперше бачу, як бідність перетворюється на голод, і люди просять їсти".

Як стверджують економісти, саме прагнення Ердогана прискорити економічне зростання і відновити свою привабливість серед виборців перед виборами 2023-го посилює дисбаланс, який загрожує знищити його владу під час голосування. Ліра, яка знизилася на 20% щодо долара 2020-го, цьогоріч продовжить падіння. Вона повернула собі звання найгіршої валюти країн, що розвиваються, після того, як центральний банк почав цикл різкого зниження ставок у вересні. Споживча інфляція прискорюється п’ятий місяць поспіль, наблизившись до 20% через зростання цін на енергоносії та ослаблення ліри.

За деякими даними, така політика влади має шалений успіх серед бізнесу. Виробники та експортери процвітають, оскільки падіння курсу валюти різко знизило витрати на робочу силу та зробило турецьку продукцію конкурентоспроможнішою за кордоном, а дешевші позики дозволили компаніям швидко наростити виробництво після пандемії. З огляду на зростання валового внутрішнього продукту в середньому на 8,9% 2021-го, економіка зростає швидше, ніж більшість аналогів. За прогнозами, цього року вперше в історії країни експорт перевищить 200 мільярдів доларів.

Зростання нерівності особливо вражає молодих людей: безробіття серед молоді становить понад 20%. "Зростання, зумовлене кредитним бумом, проблематичне. Це перегріває економіку, підживлює інфляцію та тисне на валюту, а також не може залучити високоякісні ресурси, необхідні для покращення добробуту!, – сказав Гульдем Атабай, економіст стамбульської Global Source Partners.

Ердоган занадто добре знає про це ризик. Він розпочав свою кар'єру в 1990-х роках як мер Стамбула, будуючи свою базу серед робітничих міських жителів шляхом розвитку інфраструктури та розширення соціальної підтримки. Останні кілька років були бурхливими. Пандемія вдарила по політичному рейтингу влади, коли та втратила контроль над великими містами країни. Дослідники кажуть, що підтримка як Ердогана, так і його партії перебуває на історичному мінімумі, хоча сильного суперника немає.

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