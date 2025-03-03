Війна коштує Росії дуже дорого: що відбувається з економікою країни

Дефіцит бюджету сягнув рекордного рівня, що ставить економіку країни в надзвичайно складне становище.

За три роки повномасштабного вторгнення Росія витратила понад $200 млрд на війну та втратила щонайменше 700 000 військових.

Про це повідомив ексголова Пентагону Ллойд Остін під час Національного безпекового форуму Рональда Рейгана.

За його словами, втрати Росії за перший рік війни перевищили всі її військові конфлікти, починаючи з Другої світової війни.

За данмим міноборони США, через війну ключові економічні показники Росії суттєво погіршилися.

ВВП. Прогноз Центробанку Росії на 2026 рік – зростання на 2%, але МВФ і Світовий банк очікують лише 1,2% та 1,1% відповідно.

Інфляція. Офіційний прогноз російського Центробанку наприкінці 2024 року складав 8-8,5%, але реальна інфляція, за оцінками експертів, досягла 18-19%. Деякі економісти припускають, що фактичний рівень інфляції може сягати 30-35%.

Ключова ставка. З листопада 2024 року російський Центробанк встановив її на рівні 21%, що є одним із найвищих показників у новітній історії країни.

За три роки війни дефіцит російського бюджету сягнув 10 трлн рублів, повідомив економіст Олег Гетман. У 2022 та 2023 роках дефіцит складав по 3 трлн рублів щороку. А в 2024 році ця цифра зросла до 3,7 трлн рублів.

Нагадаємо, Кремль запровадив політику, спрямовану на збільшення витрат на оборону, в той час як російське суспільство має проблеми з нестачею робочої сили.

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