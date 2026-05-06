Війна на Близькому Сході рятує економіку РФ: Кремль вперше за рік поповнює свої резерви

Росія використовує війну на Близькому Сході, щоб отримати нафтові надприбутки та поповнити свої резерви

Ескалація на Близькому Сході, зокрема атаки США та Ізраїлю на Іран, принесла російському диктатору Володимиру Путіну неочікувані фінансові надходження. Зростання цін на енергоносії дозволило Москві зупинити виснаження своїх резервів і розпочати їх поповнення.

Як геополітична криза допомагає агресору фінансувати свої видатки, пише Bloomberg.

Мільярди з нафтових надприбутків

Уже в травні Міністерство фінансів РФ планує закупити іноземну валюту та золото на суму 110 мільярдів рублів (близько 1,5 мільярда доларів). У цьому обсязі також враховані відкладені операції за березень і квітень.

За російським бюджетним правилом, держава накопичує надлишкові доходи, коли експортна ціна російської нафти перевищує базову позначку в 59 доларів за барель. Якщо ж ціна падає нижче цього рівня, фонд використовується для покриття дефіциту. Наприклад, лише за перші два місяці 2026 року Росія була змушена витратити близько 419 мільярдів рублів зі своїх запасів через слабкі доходи від нафти.

Однак ситуація кардинально змінилася через напруженість на Близькому Сході, яка порушила судноплавство через Ормузьку протоку. Це спровокувало різке зростання попиту та цін на російську нафту, чому також посприяло тимчасове послаблення санкційного тиску з боку США.

Стан «скарбнички» Путіна та прогнози

За даними російського Мінфіну, станом на 1 травня доступні активи Фонду національного добробуту становили 3,6 трильйона рублів. Ця сума на 14% менша порівняно з січнем і приблизно на 60% нижча за рівень, який був до повномасштабного вторгнення в Україну.

Втім, економісти прогнозують покращення фінансової ситуації для Кремля. За словами економістки Bloomberg Economics Катерини Власової, до кінця року російський фонд може зрости приблизно на 12 мільярдів доларів, що з лишком перекриє падіння в першому кварталі. Це дасть змогу російському уряду відкласти непопулярні фінансові рішення до осені та врятує економіку, яка перебувала на межі рецесії.

Нові загрози для економіки агресора

Попри тимчасовий успіх, у Москві побоюються, що сприятлива кон’юнктура на ринку може виявитися короткочасною. Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов заявляє про необхідність зменшити залежність від нафтових цін і гарантувати, що резервів вистачить щонайменше на три роки на випадок падіння енергетичних ринків. Російський уряд навіть розглядає можливість зниження цінового порогу для нафти, з якого починається поповнення фонду.

Додатковим фактором ризику для Москви став вихід Об’єднаних Арабських Еміратів з ОПЕК. Цей крок може суттєво змінити майбутню динаміку пропозиції нафти у світі, що робить довгострокові економічні перспективи Росії ще більш непередбачуваними.

