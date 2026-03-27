Війна на виживання: Україна ризикує залишитися без грошей до літа - Bloomberg

Україні потрібна підтримка у війні проти РФ

Україна ризикує залишитися без грошей на ведення війни проти Росії вже протягом двох місяців.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на анонімних українських посадовців.

США майже повністю припинили пряму допомогу Україні після повернення Трампа до Білого дому в січні минулого року, залишивши Європу покривати основні витрати на зброю та фінансову підтримку уряду в Києві.

За оцінками Києва, цього року на закупівлю американської зброї потрібно 15 мільярдів доларів. Загалом 2026 року країні знадобиться 52 мільярди доларів іноземної допомоги.

"Наразі Київ має достатньо коштів, щоб покривати видатки лише до червня, згідно з оцінками, якими поділилися як українські, так і іноземні посадовці. Підтримка західних союзників була критично важливою, щоб Україна могла продовжувати боротьбу протягом більш ніж чотирьох років повномасштабного вторгнення Росії", - додали у медіа.

Нагадаємо, Угорщина блокує кредит Україні. Крок Угорщини щодо блокування кредиту відбувається на тлі підготовки країни до виборів у квітні, які можуть позбавити прем’єр-міністра Віктора Орбана посади – давнього опонента Брюсселя та союзника президента Росії Володимира Путіна. Опитування свідчать, що опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром випереджає «Фідес» Орбана приблизно на 10 пунктів.

Кредит для України було узгоджено в грудні лідерами ЄС як «рятівне коло» для Києва, адже у квітні очікувався дефіцит бюджету. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія погодилися підтримати Україну лише за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки та погашення кредиту – його мали б забезпечувати інші 24 країни ЄС.

Проте для того, щоб Єврокомісія могла використати так званий резерв бюджету ЄС для запозичень і подальшого кредитування України, все одно потрібне одностайне рішення.

ЄС підтвердив рішення про надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки.