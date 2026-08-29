Війна переходить у формат економічного виснаження: чому Україна зараз у кращому становищі, ніж РФ

Економіка РФ тріщить по швах / © ТСН

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Російська окупаційна армія цілеспрямовано продовжує знищувати українську інфраструктуру, проте Сили оборони ефективно відповідають симетричними ударами по ворожих ресурсах. Зараз протистояння набуло ознак боротьби економік, де кожна зі сторін намагається завдати максимальної шкоди ключовим галузям противника для виснаження його воєнного потенціалу.

Таку думку висловив економіст Олег Пендзин в ефірі «Київ24».

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Наслідки ударів по нафтовій галузі РФ

Експерт наголосив, що українські атаки на нафтопереробну галузь Російської Федерації виявилися надзвичайно ефективними та відчутними. Зокрема, він нагадав про нещодавні новини щодо фактичної зупинки всіх нафтопереробних заводів другої за обсягами російської компанії «Лукойл».

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Завдяки цим влучним атакам загальний обсяг зменшення нафтопереробки в країні-агресорці становить уже понад 40 відсотків від загальної потужності. Фахівець додав, що зараз розпочалася друга хвиля тиску, коли наслідки руйнування заводів призвели до масових і помітних черг на російських автозаправних станціях.

Окрім нафтопродуктів, українські безпілотники активно та досить результативно б’ють по російських логістичних центрах і складах. Аналітик зазначив, що Україна змушена відповідати ворогові в цій грі на взаємне виснаження ресурсів, шукаючи способи зберегти психологічну рівновагу та продовжувати роботу в умовах постійного терору.

Податкова політика України та Росії

Порівнюючи економічну витривалість двох держав, гість ефіру зауважив, що українська економіка зараз виглядає навіть краще за російську завдяки серйозній та потужній допомозі міжнародних партнерів. Росія, своєю чергою, змушена екстрено шукати внутрішні резерви, для чого з першого січня 2026 року суттєво змінила своє законодавство в бік різкого збільшення податкового тиску на пересічних громадян та середній бізнес.

Натомість Україна сьогодні фактично продовжує жити в межах того податкового законодавства, яке існувало ще до початку повномасштабного вторгнення. Хоча держава об’єктивно потребує збільшення доходів бюджету, єдиним новим навантаженням для українців поки що залишається лише запроваджений військовий збір, тоді як Росія вже розгорнула масштабну фіскальну кампанію проти власного народу.

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Нагадаємо, Путін визнав, що удари українських безпілотників по російських промислових та інфраструктурних об’єктах завдають шкоди економіці Росії. Однак диктатор намагається применшити наслідки атак та назває їх «некритичними».

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