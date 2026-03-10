Золото дешевшає четверту сесію поспіль на тлі ескалації війни на Близькому Сході / © pixabay.com

Золото продовжує дешевшати під тиском зростання нафтових цін, які підживлюють інфляційні очікування в США, і зміцнення долара. Спотова ціна на золото знизилась на 0,9% до $5 124,48 за унцію.

Про це пише Bloomberg.

Причини падіння

Ключова причина падіння — стрибок цін на нафту вище $100 за барель. Це відбулося через те, що великі виробники нафти скоротили видобуток на тлі збройного протистояння між США, Ізраїлем та Іраном, яке не демонструє жодних ознак завершення.

Дорожча нафта безпосередньо розганяє інфляцію, бо вона закладається у вартість транспортування, виробництва та майже всіх товарів і послуг. Якщо інфляція в США прискориться, Федеральна резервна система (ФРС) буде змушена або залишити високі процентні ставки на довше, або навіть підняти їх ще вище.

Висока облікова ставка робить золото менш привабливим активом, оскільки воно не приносить відсоткового доходу на відміну від облігацій чи депозитів. Одночасно зміцнення долара (індекс Bloomberg Dollar Spot Index виріс на 0,4% після зростання на 1,3% минулого тижня) додатково тисне на дорогоцінні метали.

Аналітики Franklin Templeton Institute зазначають, що золото традиційно виграє в періоди, коли на ринках домінує премія за ризик, і рекомендують вибіркову експозицію в металі замість широких ставок проти акцій.

Що передувало

Золото додало понад 3% минулого тижня та продовжило зростання після нової хвилі військової ескалації. США та Ізраїль атакували об’єкти в Ірані, внаслідок чого загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї. У відповідь Тегеран завдав ракетних ударів по цілях в Ізраїлі, а також по американських базах і об’єктах у Катарі, ОАЕ, Кувейті та Бахрейні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що удари триватимуть до досягнення поставлених цілей. Секретар ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не вестиме переговорів зі США.

На цьому тлі інвестори нарощують позиції в захисних активах. Срібло зросло на 2,4% — до $96 за унцію. Платина додала 1,7%, паладій — понад 3%.

Долар також зміцнився — індекс Bloomberg Dollar Spot піднімався на 0,7%.

Тим часом в Ірані загострилося протистояння між тими, хто хоче дипломатичного врегулювання, та тими, хто вимагає помститися за напад.