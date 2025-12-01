Війна спричинила дефіцит робочої сили в Україні: хто наразі найзатребуваніший

Пошук / © Pixabay

Реклама

Українська економіка перебуває під тиском через різке скорочення кадрових ресурсів, що одночасно впливає як на оборонний сектор, так і на цивільні галузі.

Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

За даними видання, мобілізація, виїзд населення та випадки ухилення від служби призвели до того, що підприємства по всій країні фіксують нестачу працівників. У низці міст чоловіків призовного віку практично не залишилося.

Реклама

Економіст Олег Пендзин заявив RFE/RL: «Дефіцит людей із технічними навичками та освітою є катастрофічним». За інформацією Державного центру зайнятості, найбільш відчутна нестача кадрів спостерігається в освіті, транспорті, металообробці, меблевому виробництві та енергетиці.

Політолог Костянтин Батозький зазначив, що підприємства перебувають у стані постійної невизначеності: «Вашого працівника можуть мобілізувати в будь-який момент, і це проблема».

У містечку Маків Хмельницької області чоловіків призовного віку можна зустріти рідко: частину мобілізовано, частина виїхала за кордон, а ті, хто лишився, уникають публічності. Місцева жителька Катерина розповіла Current Time: «Хлопці, які працюють за комп’ютером, можуть сидіти в квартирі. А робітники… виходять заробляти на сім’ю — і їх заганяють, як худобу».

Катерина додає, що через відсутність чоловіків жінкам доводиться опановувати нетипові для себе навички. «Нема кому й яму викопати для померлого», — каже вона.

Реклама

За даними аграрного сектору, нестача кадрів торкнулася і фермерства. «Через посилення мобілізації трактористи й машиністи змінили професії на військові. Маємо дефіцит до 15%», — повідомив директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

Міграція

За оцінками Міжнародної організації праці, близько 1,6 млн українців працездатного віку нині перебувають за межами країни. Переважно це жінки.

Пендзин пояснює: «Якщо нам вдасться повернути хоча б 40% — це буде великою допомогою економіці».

17-річний Данило, який живе в Німеччині, заявив RFE/RL, що не планує повертатися: «Якщо поїду назад до свого міста — доведеться починати з нуля. У мене буквально нічого там немає».

Реклама

Україна створює за кордоном так звані Unity Hubs, щоб допомогти українцям інтегруватися й водночас сприяти добровільному поверненню, коли це стане можливим.

Залучення іноземних працівників

Деякі компанії вже почали наймати робітників з-за кордону. Так, меблева фабрика Lamella в Тячеві у березні запросила працівників із Бангладеш.

Комерційний директор підприємства Ярослав Щербан пояснив ситуацію так: «У нас багато жінок — близько 60% — працюють на дрібних станках, але є позиції, де потрібна чоловіча сила».

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Україні можуть знадобитися до 10 мільйонів мігрантів, якщо прагнути активного економічного зростання. Водночас Батозький вважає, що робити такі прогнози зарано: «Спочатку треба пережити війну, а потім оцінювати потреби».

Реклама

Пендзин також наголошує, що ключовий чинник вирішення проблеми — завершення бойових дій:

«Перше, що потрібно для усунення дефіциту робочої сили — це закінчити війну. Далі все вирівняється з часом».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці масово обирають вакансії з бронюванням, також ми писали про те, як зміниться ринок праці.