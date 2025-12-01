ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
3 хв

Війна спричинила дефіцит робочої сили в Україні: хто наразі найзатребуваніший

Наразі уряд і бізнес шукають рішення щодо дефіциту робочої сили, зокрема за допомогою залучення іноземців.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Пошук

Пошук / © Pixabay

Українська економіка перебуває під тиском через різке скорочення кадрових ресурсів, що одночасно впливає як на оборонний сектор, так і на цивільні галузі.

Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода.

За даними видання, мобілізація, виїзд населення та випадки ухилення від служби призвели до того, що підприємства по всій країні фіксують нестачу працівників. У низці міст чоловіків призовного віку практично не залишилося.

Економіст Олег Пендзин заявив RFE/RL: «Дефіцит людей із технічними навичками та освітою є катастрофічним». За інформацією Державного центру зайнятості, найбільш відчутна нестача кадрів спостерігається в освіті, транспорті, металообробці, меблевому виробництві та енергетиці.

Політолог Костянтин Батозький зазначив, що підприємства перебувають у стані постійної невизначеності: «Вашого працівника можуть мобілізувати в будь-який момент, і це проблема».

У містечку Маків Хмельницької області чоловіків призовного віку можна зустріти рідко: частину мобілізовано, частина виїхала за кордон, а ті, хто лишився, уникають публічності. Місцева жителька Катерина розповіла Current Time: «Хлопці, які працюють за комп’ютером, можуть сидіти в квартирі. А робітники… виходять заробляти на сім’ю — і їх заганяють, як худобу».

Катерина додає, що через відсутність чоловіків жінкам доводиться опановувати нетипові для себе навички. «Нема кому й яму викопати для померлого», — каже вона.

За даними аграрного сектору, нестача кадрів торкнулася і фермерства. «Через посилення мобілізації трактористи й машиністи змінили професії на військові. Маємо дефіцит до 15%», — повідомив директор Українського клубу аграрного бізнесу Олег Хоменко.

Міграція

За оцінками Міжнародної організації праці, близько 1,6 млн українців працездатного віку нині перебувають за межами країни. Переважно це жінки.

Пендзин пояснює: «Якщо нам вдасться повернути хоча б 40% — це буде великою допомогою економіці».

17-річний Данило, який живе в Німеччині, заявив RFE/RL, що не планує повертатися: «Якщо поїду назад до свого міста — доведеться починати з нуля. У мене буквально нічого там немає».

Україна створює за кордоном так звані Unity Hubs, щоб допомогти українцям інтегруватися й водночас сприяти добровільному поверненню, коли це стане можливим.

Залучення іноземних працівників

Деякі компанії вже почали наймати робітників з-за кордону. Так, меблева фабрика Lamella в Тячеві у березні запросила працівників із Бангладеш.

Комерційний директор підприємства Ярослав Щербан пояснив ситуацію так: «У нас багато жінок — близько 60% — працюють на дрібних станках, але є позиції, де потрібна чоловіча сила».

Колишній міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що Україні можуть знадобитися до 10 мільйонів мігрантів, якщо прагнути активного економічного зростання. Водночас Батозький вважає, що робити такі прогнози зарано: «Спочатку треба пережити війну, а потім оцінювати потреби».

Пендзин також наголошує, що ключовий чинник вирішення проблеми — завершення бойових дій:

«Перше, що потрібно для усунення дефіциту робочої сили — це закінчити війну. Далі все вирівняється з часом».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці масово обирають вакансії з бронюванням, також ми писали про те, як зміниться ринок праці.

Дата публікації
Кількість переглядів
327
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie