Війна триватиме до кінця 2025: Світовий банк суттєво погіршив прогноз для економіки України

Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України 2025 року до 2,0%, у разі якщо війна триватиме протягом усього року.

Про це повідомляється у Global Economic Prospects Світового банку за січень 2025 року.

У червні 2024 року Світовий прогнозував середній показник зростання ВВП України у 5,8% на рік у 2025-2026 роках, за умови, що активні бойові дії триватимуть упродовж 2024 року та згодом стануть помірними.

Сьогодні ж, згідно з оцінками Світового банку, зростання в Україні сповільниться до 3,2%, зокрема, через скорочення енергетичних потужностей і зимові вимкнення електроенергії, що стримували зростання торгівлі та промислового виробництва. Незважаючи на ці перешкоди і атаки на інфраструктуру, що тривають, економіка показала зростання.

"Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% 2025 року з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть протягом усього року. Очікується стійке відновлення на 7% 2026 року за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання й реконструкцію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в МВФ повідомили, що масовані ракетні й повітряні удари, яких завдає терористична російська армія по українській мирній інфраструктурі, можуть вплинути на макроекономічні прогнози для України в найближчій перспективі.

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