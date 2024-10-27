Війна триватиме довше: у МВФ назвали головну загрозу для України 2025 року

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер головною загрозою для України 2025 року назвав те, що війна триватиме довше, завдаючи страждань населенню, і її дуже важко зупинити.

Про це він говорив в інтерв'ю “Голосу Америки”.

За словами Альфреда Кеммера, МВФ буде більше приділяти уваги структурним реформам, включаючи доходи на середньострокову перспективу, і готувати цю основу для успіху України.

“Це стратегічний пріоритет. Над цим все ще нависає тінь жахливої війни”, - зазначив він.

Кредит на 50 мільярдів доларів, про який оголосили США та союзники, Креммер назвав дуже важливим рішенням.

“Минулі декілька місяців ми говорили з урядом України про те, як закрити фінансову прогалину, яка відкрилась через те, що війна триває довше, ніж будь-хто очікував, і потрібно більше бюджетного фінансування. Зараз потреба у зовнішньому фінансуванні складає 150 мільярдів доларів, і цей кредит допомагає уряду України зберегти макроекономічну стабільність під час війни, створити основи для середньострокового зростання та відбудови”, - наголосив він.

Креммер також пояснив, що погіршення прогнозу росту ВВП України зумовлене обстрілами Росії енергетичної інфраструктури, через які страждає економіка. Водночас він висловив сподівання, що це не збільшить кількість українських біженців у Європі.

“Зниження прогнозу на наступний рік пов’язане з тим, що війна б’є по економіці. Європа в останні роки проявила велику солідарність і приймає біженців з України. Але я дуже сподіваюсь, і це також надія уряду, що українці зможуть залишитись в Україні вони зроблять все можливе, щоб українці не були змушені покидати свою країну”, - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд оновив меморандум про економічну та фінансову політику в межах пʼятого перегляду кредитної програми.

ЄС дасть Україні 35 мільярдів із заморожених російських активів! Але в кредит!

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