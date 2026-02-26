Війна триватиме: ЄБРР погіршив економічний прогноз для України

ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України / © Pixabay

Реклама

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) представив новий базовий прогноз економічного розвитку України, виходячи з припущення, що війна з Росією триватиме протягом усього 2026 року. За оцінками банку, реальний ВВП України зросте на 2,5% 2026 року.

Про це йдеться у звіті банку.

Аналітики банку наголошують, що перспективи залишаються «вкрай невизначеними» і залежать від перебігу війни, енергетичної безпеки та міжнародної допомоги.

Реклама

У документі зазначається, що Україна зберігає макроекономічну стабільність, незважаючи на війну, що триває. 2025 року реальний ВВП зріс на 2%: динаміка була слабкою на початку року, але прискорилася до його завершення. Причиною погіршення прогнозу стала відсутність припинення вогню, на яке розраховували аналітики у попередньому звіті.

Передбачалося, що вже 2026 року країна почне отримувати ефект від масштабного повоєнного відновлення. Проте бойові дії тривають, що стримує економічну активність.

Серед ключових факторів тиску — дефіцит електроенергії, зниження сільськогосподарського виробництва та хронічний брак робочої сили. Додаткові ризики створюють атаки Росії на інфраструктуру, що спричиняють логістичні збої.

Збільшився і торговий дефіцит — через падіння експорту зерна та завершення тимчасових торгових преференцій ЄС. У базовому сценарії, який передбачає продовження війни 2026 року, економіка зросте на 2,5%, а після закінчення бойових дій — може прискоритися до 4% 2027 року.

Реклама

У ЄБРР наголошують: рання мирна угода суттєво покращила б перспективи, проте короткострокові ризики залишаються високими.

Зазначимо, чимало аналітиків вважають, що війна триватиме увесь наступний рік. Єдиний оптимістичний прогноз від Dragon Capital припускає завершення бойових дій на початку 2026-го й дає Україні плюс 5% ВВП.

Напередодні Україна та МВФ досягли попередніх домовленостей щодо запуску нової програми фінансової підтримки. МВФ підтвердив, що українська економіка залишається стійкою навіть за умов постійних атак по енергетичній та інфраструктурній системах.