Війна в Ірані розігнала ціни на нафту: нові рекорди

Ціни на нафту показали стрімкий ріст

Ф’ючерси на сиру нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, на відкритті торгів у Лондоні зросла майже на 3% до $115,84 за барель. Ціни на нафту марки West Texas Intermediate, американський еталон, зросла на 1,7% до $101,35 за барель.

Про це свідчать дані ICE Futures.

До початку бомбардувань Ірану та перекриття ним Ормузької протоки вартість Brent була нижче $70 за барель, а російська нафта торгувалася зі значними знижками. Зараз Індія купує російський сорт Urals з премією до Brent, тобто дорожче.

Китай замінив Індію як головного споживача морського постачання російської нафти після того, як закупівлі Індією різко скоротилися під тиском санкцій та необхідністю домовитися зі США. За прогнозами трейдерів, імпорт до Індії впаде до 1,159 млн барелів на день.

Аналітики також зазначають, що на тлі геополітичної невизначеності російська нафта має вигляд більш надійної для китайських НПЗ, особливо порівняно з іранською сировиною, яка наражається на ризик через військові дії США.

За словами експертів, війна позбавила світ 11 млн барелів нафти на день, а Міжнародне енергетичне агентство описує цю кризу як гіршу за два нафтові шоки 1970-х років та російсько-українську війну за газ разом узяті.

Що передувало

Після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану ціни на нафту у світі різко зросли. Це пов’язано з тим, що іранські війська заблокували Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки постачають нафту на світовий ринок.

Ці події дозволили РФ збільшити доходи від продажу енергоресурсів.

За даними видання Bloomberg, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини в березні цього року зріс удвічі порівняно з початком року — від 135 млн до 270 млн доларів.