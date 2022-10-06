Війна в Україні та COVID-19 звели нанівець десятиліття боротьби з бідністю – Світовий банк

Три десятиліття прогресу у скороченні бідності стерли пандемія COVID-19 та вторгнення Росії до України.

За даними Світового банку, глобальна мета викорінення бідності до 2030 року наразі недосяжна.

Про це пише Bloomberg.

Близько 70 млн людей опинилися в умовах крайньої бідності 2020 року, що є найбільшим приростом выд моменту початку моніторингу 1990 року, йдеться у звіті банку.

За нинішніх економічних тенденцій до кінця цього десятиліття понад 570 млн осіб, або близько 7% населення світу, житимуть нижче цього рівня.

"Занепокоєння нашої місії викликає зростання крайньої бідності і зниження загального добробуту, викликані інфляцією, знеціненням валюти і ширшими кризами", – сказав президент Світового банку Девід Малпас.

За його словами, "коректування макроекономічної політики необхідні для покращення розподілу глобального капіталу, зміцнення валютної стабільності, зниження інфляції та відновлення зростання середнього доходу".

У звіті вперше представлені дані про нову глобальну межу крайньої бідності Світового банку, яка становить $2,15 на день і відображає останні світові ціни та підвищення вартості долара.

Раніше Світовий банк знизив свій прогноз зростання світової економіки цього року майже на цілий процентний пункт - до 3,2%.

А у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

Якщо широкомасштабна війна, розв'язана Росією, затягнеться, то дев'ятеро із десяти українців, ймовірно, можуть опинитися на межі бідності. Війна в Україні також спричиняє неймовірні людські страждання та спустошує громади, половина підприємств країни повністю закрилася, тоді як інша половина бореться за виживання.

Оце так поворот: економіка Росії впаде менше, ніж тих, хто запроваджує проти неї санкції

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