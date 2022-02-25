Війна в Україні: в НБУ повідомляють, що банківська система працює стабільно

Війна в Україні: в НБУ повідомляють, що банківська система працює стабільно

Національний банк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи.

Національний банк та банківська система України на тлі військових дій через вторгнення Росії працює стабільно. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень.

Про це повідомляє НБУ.

"Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. За можливості їх поступово підкріплюють готівкою. Національний банк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, що ви можете підтримати ЗСУ через рахунок, відкритий Національним банком. Реквізити доступні у повідомленні за посиланням.