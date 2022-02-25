Війна в Україні: в НБУ повідомляють, що банківська система працює стабільно

Національний банк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи.
Національний банк та банківська система України на тлі військових дій через вторгнення Росії працює стабільно. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень.
Про це повідомляє НБУ.
"Банки продовжують забезпечувати роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення. За можливості їх поступово підкріплюють готівкою. Національний банк зі свого боку підкріплює готівкою каси банків та ліквідність банківської системи. Тимчасові ліміти на зняття готівки у розмірі 100 тис. гривень на день дозволяють повністю закрити першочергові потреби. Безготівкові розрахунки надалі здійснюються без обмежень", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, що ви можете підтримати ЗСУ через рахунок, відкритий Національним банком. Реквізити доступні у повідомленні за посиланням.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Після 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих містах.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.