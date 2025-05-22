Військова пенсія по інвалідності 2025 року: розмір, як розраховується

Пенсія по інвалідності військовослужбовців

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Держава гарантує українським військовослужбовцям, які зазнають важких поранень, що призводять до інвалідності, пенсійне забезпечення, розмір якого залежить від низки факторів, зокрема групи інвалідності, її причини та статусу військового.

Експерти роз’яснюють ключові аспекти призначення та розрахунку пенсій по інвалідності для військовослужбовців 2025 року. За словами Тетяни Ходіневич, юристки, яка спеціалізується на пенсійних питаннях, розмір пенсії по інвалідності для військовослужбовців визначається в індивідуальному порядку. Основні умови призначення та розміри виплат регулюються Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 № 2262. Згідно з цим законодавчим актом, розмір пенсії встановлюється у відсотках від їхнього грошового забезпечення та залежить від причини настання інвалідності. Групу інвалідності, її причину, час настання та строк, на який вона встановлюється, визначає орган медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Як призначається пенсія по інвалідності військовослужбовцям 2025 року

Залежно від причини інвалідності, законодавство передбачає різні розміри пенсійних виплат:

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Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах від суми їхнього грошового забезпечення:

I група інвалідності: 100%

II група інвалідності: 80%

III група інвалідності: 60%

Іншим особам з інвалідністю (не внаслідок війни) пенсія призначається у таких розмірах від суми їхнього грошового забезпечення:

I група інвалідності: 70%

II група інвалідності: 60%

III група інвалідності: 40%

Мінімальні розміри пенсій по інвалідності для військовослужбовців 2025 року

Важливо зазначити, що держава встановлює мінімальні гарантовані розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни, незалежно від розрахункового відсотка від їхнього грошового забезпечення. Згідно з даними, станом на березень 2025 року ці мінімальні суми з урахуванням надбавок становлять:

I група інвалідності внаслідок війни: не менше 16 847 грн

II група інвалідності внаслідок війни: не менше 13 822 грн

III група інвалідності внаслідок війни: не менше 9478 грн

Ці мінімальні гарантії встановлені постановою Кабінету міністрів України «Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій» № 656 від 28 липня 2010 року (зі змінами, внесеними згідно з постановою від 16.07.2021).

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Слід враховувати, що розміри грошового забезпечення військовослужбовців можуть відрізнятися залежно від звання, посади, вислуги років та інших факторів. Відповідно, і розрахунковий розмір пенсії по інвалідності буде індивідуальним. Однак, для осіб з інвалідністю внаслідок війни загальна сума пенсії з усіма надбавками не може бути нижчою за встановлені мінімальні рівні.

Оскільки ситуація в країні залишається складною і законодавство може зазнавати змін, рекомендується стежити за офіційними повідомленнями Пенсійного фонду України та Міністерства соціальної політики України для отримання найактуальнішої інформації щодо пенсійного забезпечення військовослужбовців. Також у разі виникнення питань щодо нарахування пенсії військовослужбовцям та членам їхніх сімей слід звертатися по консультацію до профільних юристів або до органів Пенсійного фонду.