Військова пенсія в Україні: умови призначення та необхідний стаж

Військова пенсія

Військовослужбовці, які завершують свою службу, мають гарантоване державою право на оформлення військової пенсії. На відміну від пенсійного забезпечення цивільного населення, система виплат для захисників регулюється особливим законодавством, що встановлює чіткі вимоги до вислуги років та віку.

Категорії громадян, які мають право на виплати

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких прирівняних до них категорій, в Україні здійснюється відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби, та деяких інших осіб». Цей нормативний акт окреслює коло осіб, які можуть претендувати на військову пенсію після звільнення.

До таких категорій належать кадрові військовослужбовці, військовослужбовці строкової служби та низка інших осіб. Зокрема, це охоплює тих, хто служив у Національній поліції, Службі судової охорони, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також у підрозділах цивільного захисту та інших силових відомствах.

Важливою умовою є те, що оформити військову пенсію можливо лише після офіційного припинення служби.

Визначення необхідного терміну служби

Однією з головних вимог для призначення пенсії є достатня вислуга років, встановлена Міністерством Оборони України. Військовослужбовці Збройних Сил України можуть отримати пенсію за вислугу років за двох основних критеріями.

По-перше, виплата призначається незалежно від віку, якщо військовослужбовець на день звільнення має 25 календарних років і більше вислуги.

По-друге, існує можливість оформлення пенсії за змішаним стажем: військовослужбовець повинен досягти 45-річного віку, мати загальний страховий стаж 25 років і більше, до того ж щонайменше 12 із половиною років цього стажу має становити саме військова служба або служба в органах правопорядку.

Для військових, звільнених у 45-річному віці у зв’язку з реформуванням ЗСУ, вимоги дещо спрощені, вимагаючи наявності 20 років і більше вислуги.

Особливості максимального розміру та інші види допомоги

Законодавство України чітко обмежує максимальний розмір військової пенсії — він не може перевищувати 70% від суми грошового забезпечення захисника, з якого обчислюється виплата.

Окрім пенсії за вислугу років, військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності, якщо її було отримано під час проходження служби. Сім’ї військових, які втратили годувальника, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Держава також забезпечує пенсією дітей загиблих або зниклих безвісти військових; ця виплата не може бути нижчою за 30% від грошового забезпечення військовослужбовця.

Процедура оформлення пенсійних виплат: куди звертатися

Процес подання документів на призначення пенсії залежить від статусу військовослужбовця та типу пенсії, яку він оформлює. Пенсії за вислугу років, по інвалідності або в разі втрати годувальника призначаються відповідно до Закону України № 2262 після звільнення з військової служби.

1. Звернення безпосередньо до Пенсійного Фонду України (ПФУ)

До ПФУ звертаються особи, які мають простіший або вже визначений пенсійний статус, а також члени їхніх сімей. Це стосується:

Військовослужбовців строкової служби та осіб, які прирівняні до них за пенсійним статусом (за будь-яким типом пенсії — за вислугу, по інвалідності, у разі втрати годувальника).

Осіб, які отримали інвалідність унаслідок участі в обороні України в період від 24 лютого до 25 березня 2022 року (і в період воєнного стану), яким пенсія призначається за військовим законом.

Членів сімей, які подають заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо померлий годувальник уже отримував військову пенсію.

Військовослужбовців, які продовжують службу, але оформлюють пенсію з інвалідності чи дострокову пенсію за віком за Законом про загальнообов’язкове державне страхування (не за військовим законом).

Подавати документи можна особисто до сервісного центру ПФУ або онлайн через вебпортал електронних послуг.

2. Звернення через силове відомство (уповноважений орган)

Через уповноважений орган (структурний підрозділ відомства, наприклад, ТЦК СП) звертаються особи, які мають складнішу процедуру збирання документів та підтвердження вислуги. Це стосується:

Звільнених зі служби військовослужбовців, які служили за контрактом (офіцери, сержанти, рядові).

Інших осіб, звільнених зі служби (наприклад, колишні працівники СБУ, МВС, Служби судової охорони), крім строковиків.

Членів сімей, які подають заяву про призначення пенсії в разі втрати годувальника, якщо померлому годувальнику раніше пенсія не призначалась.

Силове відомство збирає та готує всі необхідні документи (про вислугу, грошове забезпечення) і самостійно передає їх до ПФУ. Таким особам безпосередньо до ПФУ звертатися не потрібно.

Повторна служба та доплати ветеранам

Якщо військовий пенсіонер вирішує повернутися на службу, виплата його пенсії призупиняється на весь період повторного перебування у військових формуваннях. Після остаточного звільнення розмір пенсії перераховується з урахуванням всієї додаткової вислуги.

Окремо держава надає соціальні гарантії ветеранам війни, зокрема учасникам бойових дій, яким передбачена надбавка у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.