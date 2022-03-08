Військовослужбовцям-строковикам виплачуватимуть додатково по 30 тисяч гривень – рішення Кабміну

Виплати здійснюватимуть на період воєнного стану.

На період воєнного стану в Україні військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Військовослужбовці-строковики яких служб отримуватимуть додатково по 30 тис. грн на період воєнного стану:

Збройні Сили України,

Служба безпеки України,

Служба зовнішньої розвідки,

Головне управління розвідки Міністерства оборони,

Національна гвардія України,

Державна прикордонна служба,

Управління державної охорони,

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,

Державна спеціальна служба транспорту,

особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,

поліцейські.

У Кабміні нагадали, що "усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах".

Сім'ям загиблих у цій війні військовослужбовців держава виплачуватиме по 15 млн грн.

"Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!", - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

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