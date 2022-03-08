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Військовослужбовцям-строковикам виплачуватимуть додатково по 30 тисяч гривень – рішення Кабміну

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Військовослужбовцям-строковикам виплачуватимуть додатково по 30 тисяч гривень – рішення Кабміну

Національний банк України

Виплати здійснюватимуть на період воєнного стану.

На період воєнного стану в Україні військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.

Військовослужбовці-строковики яких служб отримуватимуть додатково по 30 тис. грн на період воєнного стану:

  • Збройні Сили України,
  • Служба безпеки України,
  • Служба зовнішньої розвідки,
  • Головне управління розвідки Міністерства оборони,
  • Національна гвардія України,
  • Державна прикордонна служба,
  • Управління державної охорони,
  • Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
  • Державна спеціальна служба транспорту,
  • особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • поліцейські.

У Кабміні нагадали, що "усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів  ̶  розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах".

Сім'ям загиблих у цій війні військовослужбовців держава виплачуватиме по 15 млн грн.

"Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!", - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

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