Військовослужбовцям-строковикам виплачуватимуть додатково по 30 тисяч гривень – рішення Кабміну

Виплати здійснюватимуть на період воєнного стану.
На період воєнного стану в Україні військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно.
Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Військовослужбовці-строковики яких служб отримуватимуть додатково по 30 тис. грн на період воєнного стану:
- Збройні Сили України,
- Служба безпеки України,
- Служба зовнішньої розвідки,
- Головне управління розвідки Міністерства оборони,
- Національна гвардія України,
- Державна прикордонна служба,
- Управління державної охорони,
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
- Державна спеціальна служба транспорту,
- особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій,
- поліцейські.
У Кабміні нагадали, що "усім категоріям військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 тисяч грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах".
Сім'ям загиблих у цій війні військовослужбовців держава виплачуватиме по 15 млн грн.
"Наші строковики проявили героїзм та витримку. Звичайно, перші удари російських загарбників узяли на себе професіонали-контрактники, але кожна перемога над ворогом кується на надійній опорі, якою стали строковики у тому числі в місцях постійної дислокації. Український солдат – контрактник, доброволець, строковик – заслуговує на рівну повагу та гідне забезпечення. Визнаючи це, Кабмін забрав обмежувальну норму, щоб кожен строковик знав, що країна вдячна. Разом ми подолаємо ворога! Слава Україні!", - зазначив міністр оборони Олексій Резніков.
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