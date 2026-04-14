Військовий збір залишиться і після війни: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає продовження сплати військового збору ще на три роки після завершення війни.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про зміни до Податкового кодексу України, зокрема до пункту 16-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення», що регулює порядок справляння військового збору.

Документ закріплює норму, за якою військовий збір залишатиметься чинним не лише під час воєнного стану, а й упродовж трирічного періоду після його завершення.

Нагадаємо, наразі військовий збір встановлений на рівні:

5% — для фізичних осіб (для військовослужбовців та працівників сектору безпеки і оборони — 1,5% із доходів у вигляді грошового забезпечення (крім доходів, звільнених від оподаткування військовим збором)

10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 і 4 груп

1% від доходу — для платників єдиного податку 3 групи (ФОП та юридичних осіб, крім е-резидентів)

Зауважимо, що цей закон є частиною зобов’язань України перед МВФ для отримання нової частини коштів. Рада виконавчих директорів МВФ уже схвалила нову програму фінансування для України розміром 8,1 мільярда доларів на 2026-2029 роки.

